Luis Campos menacé, le PSG pense à un coup énorme

L’avenir de Luis Campos comme directeur sportif du PSG reste incertain. En cas de départ du Portugais, le club de la capitale reste attentif au marché, et un nom précis peut être une idée à explorer pour Paris.

Le marché des transferts estival 2025 est encore loin, mais les manœuvres au sein des clubs vont commencer plus tôt que prévu. Au Paris Saint-Germain, Luis Campos arrive effectivement en fin de contrat à la fin de la saison. Le Portugais, directeur sportif dans la capitale française depuis 2022, est en négociations pour prolonger l’aventure mais il n’est pas certain qu’un accord total soit trouvé pour que la collaboration entre les deux parties se poursuive. Dans le cas où le poste est laissé vacant par l’ancien dirigeant de Lille et Monaco, le PSG va devoir explorer d’autres profils. D’après l’Equipe, un nom est ressorti pour être le successeur de Luis Campos.

Andrea Berta futur directeur sportif du PSG ?

Le nom menant à Andrea Berta, directeur sportif sur le départ à l’Atlético Madrid, a ainsi refait surface. L’Italien, présent chez les Colchoneros depuis 2013, va prochainement quitter son poste. La source explique que son profil avait déjà été évoqué il y a quelques années pour occuper la même fonction. En 2017, la direction avait privilégié le profil d’Antero Henrique, qui avait alors fait signer Neymar et Kylian Mbappé dans le cadre des deux transferts les plus chers de l’histoire. Berta entretient une bonne relation avec Nasser Al-Khelaïfi depuis de nombreuses années et ils n’ont jamais cessé d’être en contact. Les prochaines semaines permettront sûrement de déterminer si Campos restera dans la capitale encore plus longtemps où si le PSG va essayer d’apporter un peu de fraîcheur à son organigramme.