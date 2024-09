Le PSG et le Barça recalés, l’agent de Nico Williams balance tout

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très convoité après ses performances à l’Euro 2024, Nico Williams a finalement décidé de rester à l’Athletic Bilbao. L’ailier espagnol a repoussé les approches du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, sans la moindre intervention de son agent.

C’était l’un des plus gros feuilletons de l’été. Compte tenu de son nouveau statut acquis pendant l’Euro 2024, Nico Williams semblait destiné à quitter l’Athletic Bilbao pour une écurie plus ambitieuse. Sa clause libératoire à 58 millions d’euros n’effrayait pas le Paris Saint-Germain ni le FC Barcelone, prêts à conclure son transfert. Mais l’international espagnol privilégiait finalement la continuité au club basque sans forcément consulter son agent Félix Tainta.

« Le garçon a finalement décidé de rester, il voulait rester une année supplémentaire, a raconté le représentant de Nico Williams à la Cadena SER. Nous étions là pour travailler, pour le soutenir dans toutes ses décisions et le conseiller, logiquement. Mais c'est lui qui a décidé de rester. C’était un été intense et stressant. Nico a fait une saison incroyable, spectaculaire. Il l'a confirmé en étant selon moi le meilleur joueur de l'Euro. Logiquement, nous (les agents du joueur) avons beaucoup bougé, nous avons fait beaucoup de voyages. »

Son agent plaide non coupable

« Quand un joueur et sa famille veulent rester dans un club, ils restent. Et quand ils ne veulent pas rester, ils s'en vont, a expliqué l’intermédiaire. Ce n'est pas l'agent qui lui met un pistolet sur la tête pour qu'il parte. Chaque personne et chaque joueur décide où il veut être. Le joueur et la famille ont une totale liberté. C'est très facile d'attaquer l'agent, nous sommes toujours ceux qui prennent les coups. Mais chaque joueur décide où il veut être. » C'est donc avec son entourage proche que Nico Williams a pris le risque de retarder son envol.