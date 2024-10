Face au PSG, la tricherie d’Arsenal ne passera pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est briefé sur le danger numéro 1 pour son match à Arsenal de ce mardi soir. Les arbitres aussi.

Goutte de sueur dans la nuque des supporters du PSG à chaque corner, ce mardi soir à l’Emirates ? Depuis quelques semaines, l’efficacité d’Arsenal dans les exercices des coups de pied arrêtés est mise en avant. Récemment, cela a porté ses fruits dans les gros matchs disputés par les Gunners, et le club londonien possède une recette incroyable qui lui permet de marquer 23 % de ses buts sur ce type de situations arrêtées. Bien plus que les grands clubs européens, qui oscillent entre 10 et 15 %, surtout avec des pénaltys. Mais sur corner ou coup-franc, les tactiques mises en place fonctionnent, même si cela risque de ne pas durer. Les derniers buts marqués par Arsenal sont pointés du doigt, car un joueur est chargé de « bloquer » le gardien pour l’empêcher d’intervenir, ce qui permet à Bukayo Saka d’envoyer le ballon dans les 6 mètres sans sourciller.

Le foot, ce n'est pas du basket

En Premier League, la VAR n’est pas vraiment intervenue contre ce type de « bloc » inspiré du basket, mais ce ne sera pas la même musique en Europe. Selon L’Equipe, les arbitres ont été briefés depuis plusieurs années sur ce problème, et s’il est difficile de voir ces fautes à vitesse réelle dans la mêlée des joueurs, la VAR n’hésitera pas à intervenir et annuler un éventuel but si jamais Gianluigi Donnarumma était bloqué dans sa course ou sa prise d’élan par un joueur qui ne joue tout simplement pas du tout le ballon. Un règlement bien évidemment également valable en Angleterre, mais pas toujours appliqué.

Il vaut mieux pour le PSG ne pas compter sur une éventuelle intervention de l’arbitrage vidéo et arriver à mieux défendre sur coups de pied arrêtés que la saison dernière en Ligue des Champions, où Dortmund s’était par exemple régalé. Une mission pour Gianluigi Donnarumma, qui malgré sa grande taille reste très mal à l’aise sur les ballons aériens dans ces phases de jeu. Mais le PSG risque d’avoir besoin que son gardien prenne toute son envergure pour cette rencontre, sous peine d’être la prochaine victime des corners magiques des Gunners.