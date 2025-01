85 millions d’euros, Tottenham fait les soldes au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le mercato du PSG dans le sens des départs pourrait brutalement décoller dans les prochains jours, avec le forcing de Tottenham pour récupérer deux joueurs dont Luis Enrique ne veut plus.

Le PSG a mis plusieurs joueurs sur la touche, et Luis Enrique ne se gêne pour faire comprendre qu’il ne compte plus sur Milan Skriniar, Randal Kolo-Muani et désormais Marco Asensio. Pour les deux premiers nommés, il y a un club qui rêve de faire une très grosse opération en ce mois de janvier, et c’est Tottenham. Les dirigeants du club londonien sont en contacts avancés avec leurs homologues du Paris SG pour essayer de trouver un double accord qui ferait rentrer 80 millions d’euros dans la caisses du club de la capitale française.

65+20, le jackpot pour le PSG ?

L’intérêt le plus ancien est pour Randal Kolo-Muani. Les Spurs ont besoin de se renforcer en attaque et viennent de proposer ce vendredi un prêt avec option d’achat obligatoire de 65 millions d’euros. Un format qui plait aux dirigeants parisiens, même si forcément, la perte financière est copieuse au sujet de l’ancien nantais acheté 90 millions d’euros, bonus compris, à Francfort en 2023. Néanmoins, cela fera de la place devant, allègera la masse salariale et permettre une belle rentrée d’argent pour un joueur qui ne fait plus partie des plans.

Mais ce n’est pas tout. Car Tottenham rêve de faire coup double en recrutant également Milan Skriniar. Selon Team Talk, un montant de 15 à 20 millions d’euros pourrait suffire pour faire craquer le PSG, qui se débarrasserait ainsi rapidement de deux joueurs indésirables. Les Spurs pourraient en effet vite passer à l’action, notamment sur la piste défensive car le coach australien Ange Postecoglu déplore de nombreux blessés derrière, et notamment ses titulaires Cristian Romero et Micky Van de Ven.

Des besoins urgents, un PSG désireux de se délester de deux joueurs, tout est en place pour que ce double transfert prenne place, même si aucun accord officiel n’a été trouvé. Néanmoins, les deux clubs discutent activement, et la presse londonienne affirme que l’idée est de boucler ces opérations le plus rapidement possible.