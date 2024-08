60ME pour le PSG, Ugarte proche de Manchester United

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'accord entre le PSG et Manchester United concernant le transfert de Manuel Ugarte est imminent. Le club de la capitale va prendre un gros chèque et rentrer dans ses frais.

Un an seulement après avoir rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Sporting Lisbonne pour 60 millions d'euros, Manuel Ugarte s'apprête à quitter les champions de France pour s'engager avec Manchester United pour un montant similaire. Le Parisien indique que les deux clubs sont en passe de s'entendre définitivement après des négociations qui ont duré plusieurs semaines et qu'il ne fait aucun doute que le milieu défensif sera bien un joueur des Red Devils avant la fin du mercato.

Dans cette histoire, un agent se frotte les mains, c'est bien évidemment Jorge Mendes, l'agent de Manuel Ugarte, qui un an après avoir pris un chèque va en prendre un autre. Et le moins que l'on puisse dire est que le représentant du joueur uruguayen vit un bel été, puisqu'il a également fait signer Leny Yoro à Manchester United pour 75 millions d'euros.

Ugarte n'avait pas trouvé sa place au PSG

Pour en revenir à Ugarte, ce dernier n'aura jamais réellement réussi à s'imposer sous le maillot du Paris Saint-Germain où l'on fondait de gros espoirs sur lui et c'est pour cela que les dirigeants du PSG ne se sont pas opposés à son départ, alors qu'initialement, il était lié jusqu'en 2028 avec le club de la capitale. Les discussions entre les deux clubs sont désormais en passe de se finaliser, tandis que Manuel Ugarte a lui déjà tout bouclé de son futur contrat. Un deal gagnant-gagnant pour Paris et son joueur, même si forcément cela va remettre sur le devant de la scène la relation entre Luis Campos et Jorge Mendes. Mais c'est un autre sujet.