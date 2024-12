Bordeaux contre Sampaoli, la vengeance sera terrible

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

L’excitation monte à Bordeaux alors que les Girondins s’apprêtent à recevoir le Stade Rennais en 32es de finale de la Coupe de France le 22 décembre prochain. Une occasion de se venger d’un certain Jorge Sampaoli pour le club au scapulaire.

Relégués administrativement en National 2 l’été dernier, les Girondins de Bordeaux vont avoir l’occasion de revivre une soirée digne de leur glorieux passé en Ligue 1 le 22 décembre prochain. Et pour cause, le club au scapulaire va recevoir le Stade Rennais en 32es de finale de la Coupe de France au Matmut Atlantique. Une affiche très attendue par les supporters bordelais et par l’équipe de Bruno Irlès, actuellement quatrième de National 2 avec un match de retard. En forme, les Bordelais espèrent croquer le Stade Rennais et se venger d’un certain Jorge Sampaoli. En Aquitaine, personne n’a oublié que c’est le technicien argentin qui a permis à l’OM de mettre fin à la malédiction en terres bordelaises lors de la victoire de Marseille le 7 janvier 2022. Pour le journaliste Julien Bée, les joueurs et les supporters bordelais voudront rendre à Jorge Sampaoli la monnaie de sa pièce.

Bordeaux veut se venger de la victoire de Sampaoli avec l'OM

SRFC : Sampaoli lui ment, Mandanda va encore tomber de haut https://t.co/gW6LoaM3av — Foot01.com (@Foot01_com) December 6, 2024

« A chaque fois que le Stade Rennais est venu à Bordeaux, que ce soit Lescure ou le Matmut Atlantique, c’est une moyenne de 25-26000 personnes. Là, avec le coup de la quatrième division, qu’on n’a plus de quoi s’extasier, la présence d’Andy Carroll… Il y a plein de petites choses qui me font dire qu’on peut atteindre les 30.000 sur ce match. Donc venez voir le match, les Girondins en ont besoin, et il y a la recette aussi… Et que Sampaoli soit l’entraineur qui soit venu gagner à Bordeaux en période Covid, ça me rajoute un plus. Ça me donne envie encore plus qu’on aille chercher la victoire face au Stade Rennais » a prévenu le journaliste dans des propos rapportés par Girondins4Ever. De son côté, Jorge Sampaoli abordera ce match de manière totalement différente, avec simplement l’envie de redresser une équipe rennaise encore très convalescente malgré sa victoire 5-0 contre Saint-Etienne le week-end dernier. Cette affiche entre Bordeaux et le club breton promet en tout cas un joli spectacle et une belle bataille dans deux semaines.