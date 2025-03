Bordeaux ‍: Bruno Irles vient s'expliquer sur Canal+

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Bordeaux a enregistré sa cinquième défaite consécutive en National et recule à la cinquième place du classement à six points des leaders. Pas de quoi faire paniquer Bruno Irles.

L'entraîneur des Girondins de Bordeaux a retrouvé une place qu'il connait bien ce lundi soir, puisqu'il était sur le plateau de Jour de Foot, lui qui pendant longtemps a été le consultant de l'émission présentée par Eric Besnard. Mais cette fois, Bruno Irles a été interrogé sur les prestations actuelles de son équipe, laquelle inquiète de plus en plus les supporters bordelais. Pour le technicien français arrivé l'été dernier à la demande de Gérard Lopez, il n'y a pas de raison de paniquer, car l'écart avec Saint-Malo, premier du groupe, n'est pas énorme et que le groupe se construit peu à peu. D'un optimisme étonnant à ce stade de la saison, d'autant que les Girondins ne sont plus le dauphin du leader du groupe B de National 2 et que la concurrence est de plus en plus rude.

Pas de panique à Bordeaux

N2 : Bordeaux enchaîne une cinquième défaite consécutive https://t.co/lrvoxcJBkv — Foot01.com (@Foot01_com) March 21, 2025

Mais pour Bruno Irles, tout est presque sous contrôle et rien n'est perdu dans la quête de la première place, la seule qui permettra de monter en National en fin de saison. « En début d’année, on avait enchaîné cinq victoires qui nous avaient emmené tout en haut du championnat. Mais j’avais dit à l’époque que c’était toujours dans la douleur, que c’était compliqué. Actuellement, ce n’est pas simple, mais nous avons identifié les raisons en interne, je ne vais pas vous les dévoiler, mais on travaille dessus. Si l’on regarde le classement, malgré cette grosse mauvaise passe, on est vie. Quand on enchaîne les défaites, ce n’est pas évident, mais mon travail, c'est qu’ils restent mobilisés. En début d’année, on n’attendait pas grand-chose de cette équipe, car elle a été composée fin août. Mais les supporters se sont pris au jeu, et ils s’attendent à ce qu’on fasse un merveilleux sprint, et on travaille pour cela », a confié l'entraîneur des Girondins de Bordeaux