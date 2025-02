FCGB ‍: Kahn montre les muscles, Lopez lui rit au nez

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux espèrent rapidement remonter dans des divisions un peu plus à l'image de la stature du club. Beaucoup aimeraient que cela se fasse sans Gérard Lopez, même si ce dernier ne compte pas partir de sitôt de Gironde.

A Bordeaux, la situation est encore loin d'être apaisée. Les fans et observateurs du club au scapulaire veulent des remontées rapides aux échelons supérieurs. Surtout, le désir principal est de tourner la page avec Gérard Lopez. Cependant, le propriétaire des Girondins ne compte pas partir si facilement. Ces dernières semaines, des repreneurs éventuels ont été annoncés, comme Jacques-Henri Eyraud ou encore Oliver Kahn. L'Allemand a récemment été aperçu à Bordeaux, à l’une des terrasses de l’hôtel Intercontinental, très réputé dans la ville. Pour beaucoup, cela était un signe que l'ancien du Bayern Munich avait des affaires en cours avec les Girondins de Bordeaux. Pas si simple...

Olivier Kahn y croit à fond, Gérard Lopez calme le jeu

Selon les informations de Sud Ouest, aucune négociation n'est en effet en cours entre Olivier Kahn et Gérard Lopez pour un rachat éventuel de Bordeaux. Pourtant, l'Allemand aurait trouvé des investisseurs pour reprendre rapidement les Girondins. Le média indique également que selon des proches de Lopez, Kahn « n’a pas fourni de preuve de fonds lors des premiers échanges avec l’homme d’affaires ». Pour le moment, la volonté de l'ancien portier est avant tout de se montrer comme un candidat sérieux et vraiment intéressé. De quoi se mettre certains fans dans sa poche et tâter le terrain avec les propriétaires du Matmut Atlantique et du centre d’entraînement. Pour le moment, Gérard Lopez veut lui continuer l'aventure bordelaise et reste sur ses positions, à savoir tenir son rôle d’actionnaire, qu'il y ait ou non une montée en National...