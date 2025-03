Bordeaux ‍: La folie de Gérard Lopez révélée au grand jour

Dans : Bordeaux.

A cause de finances catastrophiques, les Girondins de Bordeaux sont tombés en National 2 l'été dernier. La DNCG vient de révéler l'étendue des dégâts alors qu'au même moment Gérard Lopez tentait de séduire le Tribunal de commerce pour le futur.

Cela fait plusieurs années que les mots dette, déficit, créanciers et Tribunal de commerce ont remplacé Ligue 1, coupe d'Europe et trophées aux Girondins de Bordeaux. L'été dernier, le club au Scapulaire a été rétrogradé en National 2 à cause d'une situation financière désastreuse. Une décision qui a attristé les supporters bordelais. Néanmoins, certains observateurs la jugeait plutôt clémente. Cela se confirme au vu des chiffres surréalistes dévoilés par la DNCG. Les Girondins avaient un train de vie bien supérieur à celui d'une équipe classée 12e de Ligue 2 en fin de saison dernière.

Le projet de Gérard Lopez plombé par la DNCG ?

En effet, Bordeaux avait une masse salariale totale de 38,5 millions d'euros. D'habitude, on retrouve de tels montants en Ligue 1 et pas en Ligue 2. Ainsi, les Girondins avaient la 15e masse salariale de France, Ligue 1 comprise. C'était trois fois la moyenne de Ligue 2. En plus, le club de Gérard Lopez était très généreux avec les agents. Il leur reversait 4,8 millions d'euros d'honoraires. Le 9e total le plus élevé de France. Cela représentait 22% du chiffre d'affaires. De telles dépenses ont fait mal. Bordeaux avait 100 millions d'euros de dettes et une perte nette de 55,4 millions d'euros en fin de saison. Dans l'Hexagone, un seul club et non des moindres perdait plus d'argent que Bordeaux : le PSG.

Ce mardi, la DNCG a dévoilé ses rapports pour la saison dernière, notamment celui des Girondins de Bordeaux, rétrogradés en National 2 à cause de leurs difficultés financières

Le club parisien lâchait 60 millions d'euros annuellement mais QSI est là pour compenser bien sûr. Une mauvaise publicité pour Gérard Lopez d'autant que ce rapport a été publié au moment où l'homme d'affaires devait valider de nouveau les comptes du club girondin par le Tribunal de commerce de Bordeaux. Selon le média Sud-Ouest, tout s'est bien passé. Gérard Lopez peut toujours diriger les Girondins jusqu'à la fin de saison. Surtout, il pourra présenter son plan de continuation du club le 27 mai prochain.

Pour ce faire, il devra payer l'ensemble de ses créanciers, même si des modalités de remboursement spéciales seront mises en œuvre (étalement, clause de meilleure fortune notamment). Gérard Lopez devra également garantir le financement du club sur le long terme. Difficile de ne pas avoir un petit doute sur sa stratégie après les révélations de la DNCG. De quoi refroidir les investisseurs que l'homme d'affaires cherche justement pour l'aider à financer le pensionnaire de National 2.