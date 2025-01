Bordeaux continuera sa reconstruction, la justice a tranché

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi, le Tribunal de commerce de Bordeaux a statué sur l'avenir économique à court terme des Girondins. Le club présidé par Gérard Lopez évite une nouvelle fois la liquidation judiciaire et s'offre 6 mois de répit.

Fini le stress, place aux ambitions pour les Girondins de Bordeaux. Remonté à la 2e place du classement du groupe B de National 2, Le club au scapulaire souffle aussi d'un point de vue financier. Toujours criblé de dettes, le sextuple champion de France a mis en place un plan de redressement pour éviter la faillite. Le Tribunal de commerce a validé la première partie de ce plan en octobre dernier avant la deuxième audience prévue ce mardi. Elle s'est bien passée selon les informations de Sud Ouest. La justice a autorisé les Girondins à poursuivre leur plan de continuation, évitant ainsi une liquidation judicaire pour pouvoir finir la saison actuelle en National 2. Les dettes de Bordeaux sont gelées jusqu'au 30 juillet prochain.

Un apport de 2,7 millions d'euros pour les Girondins

Il faut dire que 2,7 millions d'euros sont récemment arrivés dans les caisses du club. Gérard Lopez, absent à l'audience du jour, a amené 800 000 euros personnellement. 830 000 euros viennent d'une partie de la somme du transfert de Davitashvili à Saint-Etienne. Enfin, le transfert de l'ancien bordelais Jules Koundé de Séville au FC Barcelone en 2022 a rapporté 1,1 million d'euros. Cet argent permet de financer le plan social décidé en interne ainsi que les frais de fonctionnement jusqu'en mai. A cette date, il faudra apporter 600 000 euros supplémentaires pour boucler l'exercice. Une nouvelle audience, cette fois-ci de suivi, est déjà programmée pour le mardi 18 mars prochain.

🚨#AvenirFCGB :



✅ Les #Girondins ont obtenu la prolongation de la période d’observation de 6️⃣ mois par le Tribunal de commerce de Bordeaux, ce mardi après-midi !



👨🏻‍⚖️ Prochaine audience le mardi 1️⃣8️⃣ mars prochain !



[@clementcarpet/@ici_gironde] pic.twitter.com/YxP6ffAebo — Don Amar Fcgb ⭐️⭐️ (@DonFcgb) January 21, 2025

Une bonne chose de faite pour l'ancien pensionnaire de Ligue 1 même s'il reste deux interrogations majeures. La première est de trouver un accord avec les créanciers et les administrateurs judiciaires pour réduire les dettes d'au moins 25 millions d'euros et les étaler sur le temps (jusqu'à 10 ans selon Sud Ouest). La deuxième est de dénicher un partenaire voire un repreneur pour les Girondins. A voir donc ce que donnera la piste Oliver Kahn. Après la justice, les Girondins de Bordeaux seront auditionnés par la DNCG dans les prochains jours pour valider ou non leurs progrès sur le plan financier.