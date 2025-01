Bordeaux refait les mêmes erreurs, il annonce le carnage

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Dans l’urgence de gravir les échelons du football français, les Girondins de Bordeaux n’ont pas eu d’autres choix que d’offrir des salaires onéreux à certains joueurs pour les convaincre de signer alors même que le club est dans le rouge vif.

En descendant au quatrième échelon du football français, les Girondins de Bordeaux ont découvert un tout nouveau monde. Par son statut historique dans le football français, le club au scapulaire n’a aucune intention de rester en National 2. En ce sens, la direction sportive, incarnée par le bénévole John Williams, a réussi à confectionner un groupe pour l’équipe première en un temps record. Pour certains joueurs, toutefois, le défi était beaucoup plus compliqué. C’est par exemple le cas d’Andy Carroll. L’ancien international britannique, qui a avoué avoir un salaire plus faible que son loyer, va voir ses émoluments drastiquement augmenter dès la saison prochaine. Que les Girondins soient en National 1 ou 2, le géant anglais touchera 13 000€ par mois à partir de l’exercice 2025-2026. Pour les consultants de Web Girondins, on retombe dans les travers de ce qui a fait que les Marine et Blanc se sont retrouvés aussi bas.

« John Williams ? C’est l’école Gérard Lopez »

Bordeaux : Le plus gros salaire de National 2 enfin sur le terrain https://t.co/dAS1Wd7DtL — Foot01.com (@Foot01_com) January 28, 2025

Dans un entretien accordé à Sud Ouest, John Williams, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux, a assumé le salaire mirobolant d’Andy Carroll à partir de la saison prochaine. Toutefois, ses propos sont subtilement dessinés en une communication qui se rapproche des habitudes de Gérard Lopez. « 13 000€ pour Andy Carroll ? Oui. Mais la question est : si on ne monte pas, voudra-t-il rester ? C’est un passionné de foot. Il est venu pour un challenge, mais est-ce qu’il sera prêt à retourner à Granville avec 16 heures de bus en 24 heures ? On n’en a pas discuté », expliquait celui qui dit agir bénévolement pour le club au scapulaire. Une sortie qui inquiète les consultants du talk de Web Girondins.

« La première réponse qu’il dit. C'est une réponse à la Gérard Lopez. Mon moteur, c'est la passion, c'est l'envie, c'est le besoin de réussir. Ça, c'est l'école Gérard Lopez. Après, il dit clairement que ce qu'il fait, c'est assez frais. Il dit qu’il travaille bénévolement. Quand on connaît son statut dans le football, je ne connais pas beaucoup de personnes qui travaillent bénévolement dans le foot. Je n'y crois absolument pas. Il ne répond pas du tout à la question. Voilà, il ne peut pas justifier l'injustifiable. Le salaire d’Andy Carroll sera de 13 000 euros la saison prochaine. Est-ce qu'on a déjà entendu un joueur toucher 13 000 euros par mois en National 2 ou même en National 1 ? », a lâché Jonathan d’Agostino qui n’apprécie pas du tout la tournure des événements. En cas de montée, et s'il est encore frais, il ne fait aucun doute qu'Andy Carroll sera partant pour un deuxième challenge spécial remontada.