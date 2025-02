Bordeaux ruiné et privé de la montée ‍?

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Les Girondins de Bordeaux sont leaders de leur groupe de National 2 après 18 journées, mais leur montée en National pourrait être bloquée pour des raisons administratives selon les révélations de Daniel Riolo.

Malgré leur relégation administrative en National 2, les Girondins de Bordeaux font toujours beaucoup parler d’eux. D’abord car ils sont dans le viseur d’Oliver Kahn dans l’optique d’un potentiel rachat mais surtout car ils sont actuellement leaders de leur groupe devant Saint-Malo et Saint-Pryvé Saint-Hilaire. Le club au scapulaire est désormais l’un des favoris à la montée, une belle réussite pour l’entraîneur Bruno Irles car cela n’était pas du tout gagné il y a quelques mois en arrière.

Bordeaux : Il supplie Gérard Lopez de ne pas le virer https://t.co/r5LhNGs9wB — Foot01.com (@Foot01_com) February 13, 2025

L’ancien coach de Troyes et de Canal+ a d’ailleurs fait part de son envie de rester très longtemps en Gironde, où il estime pouvoir faire de grandes choses… à condition que la situation économique du club ne vienne pas tout gâcher. Un point qu’il va falloir surveiller dans les mois à venir car selon Daniel Riolo, il n’est pas impossible qu’une potentielle montée des Girondins de Bordeaux soit annulée pour des raisons économiques.

Bordeaux en National, Daniel Riolo glace l'ambiance

« Il va falloir qu’il explique pourquoi Kahn ne conditionne pas sa venue à une montée sportive, parce que ça parait complètement fou… Qu’il explique son projet. Bordeaux est en tête de son championnat, et probablement que l’accession en National sera bloquée, parce qu’il n’y a pas de tunes, ils ont un trou de je ne sais pas combien de millions. Les équipes qui sont derrière ont moins de tunes que Bordeaux. A la place de Saint-Malo, je fais la gueule aujourd’hui. Là, ils ont un trou monumental dans les caisses, et ils viennent gagner les matches… ça va les énerver au bout d’un moment » a glissé le journaliste de RMC dans l’After Foot. Une mauvaise nouvelle de plus pour les supporters bordelais, qui n’ont visiblement plus le droit au bonheur et cela depuis plusieurs années maintenant.