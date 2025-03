Bordeaux à vendre, le club est sexy

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Devant l’intérêt prononcé d’Oliver Kahn pour racheter les Girondins de Bordeaux, Gernot Rorh, ancien joueur et entraineur illustre du club au scapulaire, se réjouit de voir qu’ils continuent d’attiser les convoitises malgré la rétrogradation en quatrième division.

Lors de l’été 2024, les Girondins de Bordeaux coulaient presque définitivement en acceptant de subir une rétrogradation administrative en National 2. C’est donc au quatrième échelon du football français qu’ils ont dû repartir au plus vite, dans l’urgence d’avoir à recréer un effectif solide. En pleine procédure de redressement judiciaire, le club au scapulaire continue toutefois d’intéresser les investisseurs. C’est par exemple le cas d’Oliver Kahn, légende du football allemand, qui veut créer un nouveau MCO (multiclub ownership) au sein duquel les Girondins seraient imbriqués. Ce vif intérêt, qui est allé jusqu’à des discussions avec Gérard Lopez lui-même, ravit Gernot Roht, ancien entraineur et joueur phare du FCGB.

« Il y a toujours un prestige »

Bordeaux : L'avion de chasse qui fausse le National 2 https://t.co/SujUTtnBaN — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2025

« Cela prouve que ce club a gardé son pouvoir d’attraction et qu’il a une réputation internationale qui attire des personnes reconnues pour leurs compétences dans le football. Il y a quand même toujours une valeur morale, un prestige, vu de l’étranger. D’autant que Munich est jumelée à Bordeaux. Il y a toujours eu de bons rapports entre les deux villes, entre les deux clubs. Au début des années 90, quand ça allait mal, on avait organisé un match amical, le Bayern était venu en stage au Haillan. Ils m’avaient demandé si on avait de bons terrains, je leur avais dit qu’il n’y avait aucun problème. Sauf que le jour où ils étaient arrivés, il neigeait sur Bordeaux ! Mais tout s’était bien passé. C’était formidable », s’est remémoré celui qui a passé plus de 20 ans de sa vie aux Girondins de Bordeaux dans une interview accordée à Web Girondins.

En tout cas, si les Girondins continuent d’avoir un certain pouvoir d’attractivité, cela ne veut pas pour autant dire qu’ils sont proches d’être cédés. Pour rappel, Gérard Lopez a récemment déclaré qu’il voulait être celui qui serait à la tête d’un navire qu’il a lui même fait couler.