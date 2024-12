Bordeaux ‍: Une légende expulse Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux, qui évoluent actuellement en National 2, vivent un des pires moments de leur histoire. Si Alain Giresse veut voir le club au scapulaire revenir au plus haut niveau le plus rapidement possible, il ne veut en revanche plus entendre parler de Gérard Lopez.

Les Girondins de Bordeaux jouaient récemment le Stade Rennais lors des 32es de finale de la Coupe de France. Une occasion de rêver pour les supporters et observateurs du club bordelais. Si les hommes de Bruno Irles ont logiquement perdu, ils ont fait le bonheur des fans présents au Matmut Atlantique. Surtout que ces derniers n'ont plus vraiment de quoi s'extasier depuis la rétrogradation du club au scapulaire en National 2 l'été dernier. Alain Giresse, légende vivante des Girondins, souhaite plus que jamais revoir son équipe de coeur revenir au plus haut niveau. Mais il est plus qu'écoeuré par la gestion du FCGB.

Alain Giresse triste du sort réservé à Bordeaux

Lors d'une apparition sur Europe 1, l'ancien international français n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet, visant très clairement Gérard Lopez : « Il ne reste plus que le nom des Girondins de Bordeaux, c'est un club qui est en National 2 et qui n'a plus la dimension qu'il avait. (...) Évidemment les supporters sont toujours présents pour apporter du soutien au club. Mais j'ai du mal. On voudrait que les Girondins retrouvent le haut niveau, mais dirigé par ces gens-là non. On ne peut pas le cautionner (...) les Girondins sont encore en sursis. Aujourd'hui, on a détruit ce club et ce qu'il représente ». Malgré les critiques à son sujet, Gérard Lopez est toujours présent à Bordeaux. Une situation grotesque qui pourrait encore réserver de mauvaises choses au club, qui tente néanmoins de se démener en National 2. Les Girondins sont 4es du Groupe B.