A Bordeaux, tous les fans rennais ne sont pas les bienvenus

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Programmé dimanche après-midi, le 32e de finale de Coupe de France entre Bordeaux et Rennes est visé par un arrêté préfectoral. Le texte stipule que les supporters rennais devront se déplacer dans les quatre bus autorisés. Pour le reste, les fans des Rouge et Noir ne pourront pas accéder au Matmut Atlantique.

Avant cette affiche entre Bordeaux et Rennes, les autorités avaient d’abord annoncé une bonne nouvelle pour le public. En conflit depuis plusieurs mois, les Ultramarines et la North Gate, les deux groupes de supporters des Girondins, ont accepté de signer un pacte de non-agression. Le club aquitain n’est donc plus touché par des interdictions systématiques et pourra accueillir ses supporters pour le 32e de finale de Coupe de France. En revanche, les fans rennais n’auront pas la même liberté.

La préfecture de la Gironde a en effet interdit « à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Stade Rennais » d’entrer au Matmut Atlantique, ou même de circuler dans le centre-ville de Bordeaux entre le samedi 21 décembre à 18 heures et le lundi 23 décembre à 8 heures. Si les fidèles des Rouge et Noir veulent assister au match, il faudra se déplacer dans l’un des quatre bus autorisés. « Ils devront impérativement rejoindre l’aire de Virsac dimanche à 12 h 45 précises afin d’être pris en charge et escortés par les forces de l’ordre jusqu’au stade », précise l’arrêté préfectoral.

Des incidents entre les deux camps

Les supporters des deux équipes ne sont pas vraiment connus pour leur rivalité. Mais les autorités ont bien fouillé les archives et ont fini par trouver des incidents. Le 2 juillet 2016 par exemple, soit huit années en arrière, « deux altercations ont eu lieu entre les supporters des deux clubs lors du quart de finale de l’Euro 2016 opposant l’Allemagne à l’Italie », rappelle la préfecture, qui cite également des affrontements après un Bordeaux-Guingamp en février dernier.