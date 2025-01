Bordeaux en N3 l'an prochain, il s'y prépare

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Dans une récente interview, Jean-Louis Triaud, ancien président illustre des Girondins de Bordeaux, a affirmé que l’important pour le club était de repartir depuis le National 3 s’il était à nouveau rétrogradé administrativement.

La situation des Girondins de Bordeaux continue d’être cataclysmique. Après avoir viré plus de 80 employés, Gérard Lopez inspire toujours la crainte chez les supporters du club au scapulaire. À raison, puisque le mois de janvier 2025 est crucial pour l’avenir de leur grand amour. Le 21 janvier prochain, les représentants girondins sont convoqués au Tribunal de commerce de la ville de Bordeaux pour élaborer un plan de continuation. En cas de décision négative rendue, le club risque une liquidation judiciaire, laquelle engloutirait les Girondins de Bordeaux en division régionale pour la prochaine saison. C’est en tout cas ce que voudrait la jurisprudence.

Dans une récente interview, Jean-Louis Triaud, ancien président illustre des Marine et Blanc, a affirmé qu’il espérait obtenir clémence pour repartir de National 3 en cas de nouvel échec devant le tribunal. Une situation qui rassure David Gluzman, supporter et consultant pour Web Girondins.

« L’important pour Jean-Louis Triaud est le National 3 »

Dans l’émission « Talk » de Web Girondins, David Gluzman, intervenant régulier du programme, assure que Jean-Louis Triaud travaille en secret pour assurer aux Girondins de Bordeaux un avenir hors du Régional. « S'il y a liquidation, la jurisprudence actuellement est de renvoyer le club en régional, puis c'est aux ligues régionales de décider dans quelle division repart le club. Jean-Louis Triaud rebondit là-dessus et dit que l'important pour lui est le National 3. Car, en cas de liquidation, le plan serait de demander la clémence à l'endroit des Girondins de Bordeaux et de repartir au niveau de la réserve et de la N3. (...) On se rend compte qu'il y a quelqu'un qui travaille de façon ouverte pour potentiellement nous maintenir à un niveau raisonnable en cas de liquidation. Cela nous donne un filet sécurité. Donc, cette petite musique de nous dire que c'est soit Lopez, soit la mort totale n'est pas forcément vraie », explique le consultant qui voit bien Jean-Louis Triaud sauver les Girondins si Gérard Lopez n’y parvient pas.