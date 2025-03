Bordeaux ‍: Bruno Irles en grand danger ‍?

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

La troisième défaite consécutive des Girondins de Bordeaux lance le débat chez certains supporters de l’impact réel de Bruno Irles en tant qu’entraineur. Pour David Gluzman, consultant RMC et supporter bordelais, le dossier mérite d’être ouvert.

Face à Saumur et devant leurs propres supporters, les Girondins de Bordeaux avaient toutes les clés en main pour reprendre du poil de la bête et mettre la pression à l’US Saint-Malo qui caracole en tête du championnat. Finalement, l’adage « jamais deux sans trois » a frappé fort. Après deux défaites d’affilée face à Bourges puis Châteaubriant, les hommes de Bruno Irles se sont à nouveau inclinés, cette fois face à l’OSFC. Au cours de cette rencontre, les joueurs bordelais ont à nouveau fait preuve de nonchalance et de manque de réalisme frappant lorsqu’il s’agissait de la pousser au fond. Surpris à l’heure de jeu, ils ne sont jamais revenus dans la partie et voient Saint-Malo, le leader, creuser l’écart. Un état de fait qui pousse David Gluzman, consultant dans l’After Foot de RMC et supporter des Girondins, à se demander si Bruno Irles est bien l’homme de la situation, lui qui fait preuve de paresse tactique.

Bruno Irles, le dossier est ouvert

Sans ouvrir un dossier, la lecture et l’approche de la rencontre d’Irles sont douteuses ces dernières semaines.



Approche frileuse (3 milieux à vocation défensive), choix de joueurs étonnants (Bahassa, Merdji hors poste, Yambere), absence totale de plan B hors jeu long. — David Gluzman (@Menehem02) March 8, 2025

