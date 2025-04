Bordeaux prochain sur la liste après Niort et Tours ‍?

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Si Gérard Lopez a assuré qu’il n’y aurait pas de liquidation judiciaire en fin de saison, certains sont bien plus pessimistes quant au devenir du FCGB. Pour le journaliste Samuel Vaslin, les Girondins de Bordeaux sont plutôt proches d’un avenir semblable à ceux de Niort et Tours.

Les Girondins de Bordeaux sont indéniablement dans une situation délicate. Sur le plan sportif, tout allait bien jusqu’à ce que les hommes de Bruno Irles grimpent sur la première place du podium. Depuis, ces derniers ont perdu tous leurs matchs (5). Sur le plan administratif et économique, le club géré de Gérard Lopez n’est pas non plus en super forme. Malgré tout, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois affirmait en février dernier, à ICI Gironde, qu’il n’y aurait pas de liquidation judiciaire en fin de saison, peu importe la division dans laquelle joueraient le FCGB. Malgré tout, les récentes mésaventures du Chamois Niortais et du Tours FC font croire à Samuel Vaslin, journaliste, et consultant pour le site spécialisé WebGirondins, que le dessin de l’avenir du club au scapulaire tend plutôt vers ces deux clubs disparus.

Bordeaux, le prochain Chamois Niortais ?

Indésirable et surpayé, il met la pagaille à Bordeaux https://t.co/LbFhKs3ak8 — Foot01.com (@Foot01_com) March 29, 2025

« On se rapproche tout doucement du volcan et la lave n'est pas loin. Quand on voit le sort de Tours et Niort, j'espère vraiment que Bordeaux ne sera pas le premier monument à disparaitre. Ça me ferait chier que le club s'appelle le FC Bordeaux, ou l'AS Girondins de Bordeaux parce que l'ancien club est mort », a déclaré Samuel Vaslin dans l’émission « Talk » de Web Girondins. La crainte de voir le club historique que sont les Girondins de Bordeaux s’effondrer à tout jamais, après plus de 140 ans d’histoire, est justifiée. Reste à savoir si Gérard Lopez actera définitivement la mort du club ou non. Vu ses prouesses passées, il y a de quoi avoir peur pour le club au scapulaire, qui vient d'enchaîner cinq défaites de suite en National 2 et commence à trembler pour une remontée rapide en National.