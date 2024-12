Bordeaux ‍: Trop cher et trop grand, le Haillan déserté ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Après un été cataclysmique, les Girondins de Bordeaux ont dû abandonner une immense partie de leurs salariés. En conséquence, l’exploitation du Château du Haillan est au coeur des interrogations à la mairie.

Depuis 1988, les Girondins de Bordeaux occupent le Château de Bel-Air. Forte d’une superficie de 850 m², de quinze terrains de foot et des nombreux vestiaires, cette enceinte était le lieu idéal pour voir un club professionnel y évoluer. Le problème est aujourd'hui qu’il n’y en a plus. Le club au scapulaire a perdu son statut pro l’été dernier, juste avant d’être placé en redressement judiciaire. Un contexte qui ne permet plus à l’entreprise de vivre au-dessus de ses moyens, comme elle le faisait depuis si longtemps. La mairie de Bordeaux, à qui appartient le Château du Haillan, a dû prendre des mesures pour continuer de récupérer un loyer mensuel, tout en allégeant les charges du club. Mais que devient l’enceinte désormais ?

Les Girondins n’ont plus les clés, vers un partage du château ?

Comme l’indique France Bleu Gironde, les Girondins de Bordeaux ont dû rendre les clés du château en novembre dernier. Ceci est la conséquence du plan social massif qui a fait plus de 80 licenciés. Seuls 12 employés peuvent encore loger dans une partie du château qui leur est consacrée. Autrement, le club a encore à disposition les vestiaires professionnels et les terrains d’entrainement. Le reste, la mairie préfère ne pas l’accorder à l’écurie girondine pour éviter les dépenses superflues et l’exploitation inutile. La location est facturée 82 euros de l’heure.

Mathieu Hazouard, adjoint en charge des sports à la mairie de Bordeaux, insiste toutefois sur le fait que le Château doit coûter le moins possible à la ville. « Nous serions très heureux qu'ils remontent l'année prochaine en Nationale 1. Ce lieu a vocation à redevenir un lieu pleinement utilisé par le club », conclut l’élu qui espère voir les Girondins réaliser une belle saison. Le sujet de l'occupation de la demeure revient souvent à la table des discussions au conseil municipal. Il n'est pas exclu que les Girondins de Bordeaux finissent par partager la demeure le temps de retrouver le train de vie d'un club de haut niveau.