Les Saoudiens en approche, Bordeaux joue la transparence

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Lors de ses rendez-vous prévus ce vendredi à Bordeaux, Oliver Kahn a fait bonne impression. Le potentiel repreneur des Girondins a séduit le maire Pierre Hurmic qui a démenti la présence d’investisseurs saoudiens.

Son projet de reprise ne fait que débuter. Mais ce vendredi était déjà une journée décisive pour Oliver Kahn. Aperçu à Bordeaux, l’Allemand a débarqué en compagnie de Jacques-Henri Eyraud pour deux rendez-vous importants. Dont le premier avec la présidente de la Métropole Christine Bost, pour le moment convaincue par le discours entendu.

« C'était une rencontre sérieuse avec des gens sérieux, a-t-elle réagi auprès de l’AFP. Ce qui semble prévaloir dans leur philosophie, c'est d'abord le projet sportif et je trouve ça intéressant et important. Bien sûr, il y a aussi la question financière. Prioritairement, on sent le souhait de porter le club sportivement. C'est ce qui nous anime aussi. On a également évoqué l'avenir du stade. Les portes sont ouvertes et ça peut potentiellement faire partie de leur projet global. » Oliver Kahn et l’ancien président de l’Olympique de Marseille ont ensuite rencontré le maire de Bordeaux Pierre Hurmic, également séduit.

L'Arabie Saoudite n'est pas concernée

« C’est un projet de reprise des Girondins qui a l’air sérieux. Mais, on n’est pas entré dans le détail car il s’agit du début des discussions. Ce qui m’a le plus intéressé, c’est qu’ils confirment leur volonté d'acquérir en même temps le Matmut Atlantique. Je suis attaché depuis le début à ce qu’on puisse avoir un club propriétaire de son stade, a confié l’élu avant de démentir une présence saoudienne dans le projet. Concernant leurs partenaires financiers, nous en avons parlé, mais ce sont eux qui, le moment venu, donneront plus de détails. Mais la piste saoudienne évoquée dernièrement dans différents médias n'est pas du tout ce vers quoi on s'est orienté. » Rappelons qu'à l'heure actuelle, aucune négociation n'a été entamée avec le propriétaire Gérard Lopez.