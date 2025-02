Bordeaux crie au racket en plein mercato

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Les Girondins de Bordeaux ont tout mis en place pour permettre d’accueillir Gil Lawson. L’ailier de 30 ans est toutefois retenu par son club de Haguenau. Une pratique que n’apprécie pas du tout la direction sportive bordelaise qui a saisi la FFF.

A la recherche d’un nouvel attaquant pour pallier le probable départ de Malhory Noc, les Girondins de Bordeaux ont ciblé le globe-trotteur Gil Lawson. L’ailier français de 30 ans s’est même vu proposer un contrat fédéral juste avant la fermeture du mercato hivernal, alors qu'il ne possède qu’une licence amateur dans son club de Haguenau. Toutefois, son recrutement ne se passe pas du tout comme prévu. En cause, le refus catégorique de son club, pensionnaire de la poule C de National 2, de laisser partir celui qui a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives cette saison. Pour John Williams, directeur sportif des Girondins, le refus de l’écurie alsacienne est considéré comme abusif.

« 10 000€, c’est une forme de racket »

Bordeaux : Mercato clos, les Girondins recrutent quand même https://t.co/CiAQHAO8AG — Foot01.com (@Foot01_com) February 2, 2025

Interrogé par Sud Ouest, John Williams n’a pas hésité à tailler dans le vif en critiquant ouvertement le comportement du manager de Haguenau vis-à-vis de Gil Lawson. « Nous avons été sollicités par le joueur lui-même il y a 15 jours, trois semaines. Il nous a expliqué qu’il voulait apporter sa pierre à l’édifice d’un beau projet. Le manager de Haguenau m’a fait part de son embarras, que je comprends. On a essayé de les aider pour trouver un remplaçant, ça n’a pas abouti. On a été polis. On leur a dit qu’on pouvait trouver une forme d’arrangement si jamais on montait en National, un renvoi d’ascenseur… Le joueur peut signer un contrat, gagner sa vie avec nous. Et eux, ils nous demandent 10 000 euros… Je considère que c’est une forme de racket. C’est déplacé et déplaisant », a lâché le patron du sportif bordelais.

Laurent Brengel, le manager du club alsacien, a d’ailleurs confirmé au quotidien régional avoir demandé ces fameux 10 000 euros. Cette somme aurait servi à trouver un remplaçant à l’ailier de 30 ans. « Sans ça, Gil ne partira pas », confie-t-il à l’heure où il n’a plus la possibilité de recruter. Quant à lui, John Williams conclut en expliquant que les Girondins de Bordeaux vont saisir la FFF pour qu’elle tranche rapidement dans ce dossier.