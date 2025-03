Gérard Lopez a gagné, Bordeaux est invendable

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Tandis que les supporters des Girondins de Bordeaux rêvent de son départ, Gérard Lopez a peu de chances de vendre le club au scapulaire à court terme.

Malgré la relégation administrative du club en National 2, Gérard Lopez s’accroche aux Girondins de Bordeaux. Ces dernières semaines, une vente à Oliver Kahn ou à d’autres potentiels repreneurs est évoquée et pourtant, l’ancien patron du LOSC est toujours aux commandes. Et cela a peu de chances d’évoluer dans un avenir proche si l’on se fie aux informations de Julien Bée, journaliste pour ForEver. Spécialiste des Girondins, il a détaillé les différentes options qui s’offrent au club au scapulaire. Et si l’on se penche sérieusement sur la situation, on s’aperçoit finalement que Gérard Lopez est pour le moment protégé, au grand dam des supporters bordelais.

Gérard Lopez protégé, la terrible explication

« Il y a trois voies possibles pour le club » explique le journaliste avant de les détailler. « Le plan de continuation : Porté par Gérard Lopez, ce dernier doit convaincre les créanciers (ceux à qui le club doit de l’argent) d’abandonner ou d’accepter une négociation (à la baisse) de leur dette. Réduire drastiquement les dépenses du club et convaincre les administrateurs et le tribunal de commerce que ce plan est viable pour la reconstruction » explique le journaliste, qui évoque les deux autres options.

Andy Carroll à Bordeaux, c’est du jamais vu https://t.co/zyKh1uUo38 — Foot01.com (@Foot01_com) March 2, 2025

« La liquidation : c’est le scénario catastrophe, le tribunal prononce la sentence expliquant que le plan n’est pas viable et que les différents autres plans éventuellement proposés ne sont pas suffisants pour assurer une poursuite d’activité. La cession : Le plan de Gérard Lopez ne passe pas, alors les administrateurs lancent un appel d’offres. Cependant, c’est une cession des actifs d’une entreprise à une autre, pas l’entreprise elle même ce qui aura pour conséquence une liquidation de la SA Girondins, donc… une rétrogradation automatique » révèle le journaliste.

Autrement dit, pour que les Girondins restent en National 2 voire en National en cas de montée, seule la première option est viable, celle avec Gérard Lopez aux manettes. Un terrible coup dur pour les supporters bordelais, qui vont donc devoir continuer à supporter l’homme d’affaires luxembourgeois s’ils ne veulent pas voir leur club être de nouveau rétrogradé administrativement par les instances du football français.