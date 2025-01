Andy Carroll crée la panique à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Blessé à la cuisse le week-end dernier, Andy Carroll va manquer plusieurs semaines de compétition. Les Girondins de Bordeaux devront apprendre à jouer sans leur attaquant. Une perspective qui inquiète les observateurs bordelais.

En National 2 aussi, le mercato hivernal permet à certaines équipes de se renforcer. C’est notamment le cas à Bordeaux où, malgré les soucis financiers du propriétaire Gérard Lopez, les Girondins ont déjà accueilli deux recrues offensives. Il s’agit de l’ailier Yvan Ikia Dimi et de l’attaquant Etienne Beugre, destiné à compenser l’absence d’Andy Carroll. Le buteur anglais va manquer plusieurs semaines de compétition à cause d’une blessure musculaire.

Et sans lui, de nombreux observateurs comme Laurent Brun se demandent comment les Marine et Blanc vont s’adapter. « Est-ce que Bordeaux va jouer de la même façon avec Etienne Beugre qu’avec Andy Carroll, je ne sais pas, et ce sera d’ailleurs aussi la surprise pour les adversaires, a commenté le journaliste pour Bordeaux Le Mag. La période d’adaptation ? Oui, ce n’est pas facile quand on arrive dans un club. Là, il n’y a pas la barrière de la langue comme on a pu avoir par le passé. Mais même Kylian Mbappé, l’adaptation au Real Madrid… En tout cas, l’adaptation est importante. »

Bordeaux privé de Carroll et de sa recrue

« Là, on est en quatrième division, en amateur, et peut-être que les nouveaux joueurs vont s’adapter plus vite, plus facilement, avec un degré de technique supérieur, ou peut-être moins vite parce qu’ils vont avoir plus de duels, et que ça va peut-être plus "taper" à des moments où on ne s’y attend pas, a envisagé le journaliste. Je ne sais pas, ce sera la surprise, mais on va voir comment le groupe va réagir sans Andy Carroll. On a quand même mine de rien Yanis Merdji qui marque des buts, Soufiane Bahassa qui en marque aussi… A voir. De toute façon, on n’a pas le choix, il faut s’adapter côté bordelais. » Pour le déplacement à Poitiers samedi, Bordeaux ne pourra pas non plus aligner son renfort Etienne Beugre, non qualifié.