Bordeaux va s'offrir deux joueurs décisifs

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux doivent finir premiers de leur groupe pour remonter en National. Et pour cela, Gérard Lopez a donné son feu vert pour le recrutement de deux joueurs spécifiques.

Même si une énorme majorité des clubs de National 2 conteste la manière dont Bordeaux a multiplié les signatures, alors que le club au scapulaire a tout de même 100 millions d'euros de dettes, cela ne va pas empêcher les Girondins de profiter du mercato d'hiver pour apporter du sang neuf dans le vestiaire de Bruno Irles. L'entraîneur bordelais a en effet cerné deux postes où il souhaite que son effectif soit renforcé, et il a donc demandé à John Williams, son directeur sportif de se mettre en action pour ramener au plus vite ces deux joueurs supplémentaires, Bordeaux voulant gagner ses deux matchs en retard pour se rapprocher du leader, Saint-Malo, lequel compte onze longueurs d'avance, mais qui tourne au ralenti depuis deux matchs.

Bordeaux veut un concurrent à Andy Carroll

Pour être encore plus fort lors de cette deuxième partie de saison, les Girondins de Bordeaux souhaitent donc faire signer « un attaquant central, et un milieu de terrain capable de percer les défenses adverses avec un jeu vers l’avant, et une qualité technique au-dessus », précise le site spécialisé WebGirondins. L'idée est d'apporter un concurrent à Andy Carroll, qui a tenu l'équipe à bout de bras lorsqu'il a rejoint les Girondins à la surprise générale, mais qui fêtera ses 36 ans le 6 janvier prochain et ne peut pas être au top en permanence. D'autre part, pour renforcer le milieu de terrain, les dirigeants auraient déjà un joueur dans le collimateur, mais gardent cette piste bien au chaud, histoire de ne pas se faire doubler par un autre club. N'oublions pas non plus que les Girondins de Bordeaux ont rendez-vous le 25 janvier devant le tribunal de commerce pour décider de ce qu'il advient puisque le club est en redressement judiciaire. Mais visiblement cette instance pense que le plan de Gérard Lope pour relancer le club est sérieux, et la confiance est grande en interne.