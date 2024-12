Bordeaux ‍: Le meilleur joueur sur le départ en janvier ‍?

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Les récentes prestations de Jean Grillot au poste de défenseur central des Girondins de Bordeaux pourraient lui valoir d’être observé par les recruteurs de plus grands clubs. De quoi inquiéter les supporters quant à un éventuel départ ?

En devenant un club amateur, les Girondins de Bordeaux n’ont pas totalement perdu leur crédibilité aux yeux du football professionnel. Auteurs d’un très bon match face au Stade Rennais, les hommes de Bruno Irles n’ont pas laissé insensibles les supporters du club au scapulaire. Pendant près d’une heure, les pensionnaires de National 2 sont parvenus à faire déjouer un prétendant à l’Europe évoluant trois échelons plus haut. Parmi les joueurs qui ont fait bonne impression, on retrouve notamment Jean Grillot. Le défenseur central de 19 ans a réalisé un match de très haute facture, de quoi attirer le regard des clubs de plus haut standing.

Jean Grillot, l’espoir envolé ?

Bordeaux recrute un cador pour achever la National 2 https://t.co/OdouSgCOBU — Foot01.com (@Foot01_com) December 26, 2024

« Quand je vois le match de Jean Grillot, je me dis que, si c'est son dernier match sous les couleurs bordelaises, ce n'est pas étonnant. Il a montré qu'il avait un niveau très correct », affirme Samuel Vaslin, journaliste et consultant pour WebGirondins. Nommé meilleur joueur girondin face à Rennes par les lecteurs du média spécialisé, Jean Grillot pourrait attiser les convoitises de l’extérieur.

Si aucune rumeur ni information concernant d’éventuels intérêts d’autres clubs ne sont encore parues dans les médias, Jean Grillot voit tout de même sa cote monter grâce à ses prestations aux Girondins. Arrivé en 2020, l’ancien de la réserve bordelaise a préféré rester dans son club, même après la rétrogradation en National 2. Pour l’heure, c’est un excellent pari puisqu’il enchaine les bonnes prestations. Si le club au scapulaire est la meilleure défense de son groupe cette saison, c’est en partie grâce à son sens de l’anticipation et son calme face à la pression adverse. En espérant pour les Girondins qu’il reste lors de la deuxième partie de saison.