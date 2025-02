Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Gérard Lopez fait toujours l’unanimité contre lui aux Girondins de Bordeaux et ce n’est pas Christophe Dugarry qui va dire le contraire, le champion du monde 1998 militant pour le départ de l’homme d’affaires luxembourgeois.

Ces dernières semaines, les Girondins de Bordeaux sont de retour dans l’actualité et cela pour plusieurs raisons. D’abord car le club au scapulaire, deuxième de son groupe de National 2, est en excellente position pour jouer la montée en National. Mais également car les Girondins font l’objet de convoitises dans le cadre d’un potentiel rachat. Comme indiqué par ailleurs, Oliver Kahn est très intéressé par l’idée d’acquérir le club bordelais avec l'objectif d’en refaire une place forte du football français. Le projet de l’ex-président du Bayern Munich, accompagné par Jacques-Henri Eyraud, est encore flou. Mais chez les supporters, on semble ouvert à tout ce qui pourrait faire partir Gérard Lopez et Christophe Dugarry ne dira pas le contraire.

Kahn achète Bordeaux avec son argent invisible https://t.co/WaIFgbIfcc — Foot01.com (@Foot01_com) February 26, 2025

Dans ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC, l’ancien attaquant bordelais a une nouvelle fois exprimé son désir de voir partir l’ex-dirigeant du LOSC. « Sincèrement je ne sais pas ce qu’il va se passer cette année, j’espère que le club va monter. Mais ça fait combien d’années que ce club fait n’importe quoi aussi… Donc au bout d’un moment il va falloir que les parasites se barrent et retrouver quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus humain, retrouver quelque chose d’essentiel. Il faut un président qui soit omniprésent, qui crée quelque chose avec ses supporters. Il n’y a rien d’humain dans ce club. Tant que ce club n’arrivera pas à retrouver son humanité, il n’y aura rien » a regretté Christophe Dugarry, qui aimerait de nouveau vibrer pour les Girondins de Bordeaux. Le consultant va toutefois devoir prendre son mal en patience, car une vente du club aquitain ne semble pas imminente pour le moment.