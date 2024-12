CdF ‍: Grosse menace sur Bordeaux-Rennes

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

Bordeaux va s'offrir une belle affiche ce samedi avec la réception de Rennes en Coupe de France. Avec du public, mais aussi une grosse menace.

Un accord a finalement été trouvé entre les groupes de supporters, qui ont été obligés de trouver un terrain d’entente pour éviter de se taper dessus. C’était la condition sine qua none pour éviter que les autorités ne décident de mettre la rencontre de Coupe de France contre Rennes de ce samedi à huis clos. Le public pourra donc se rendre au Matmut Atlantique pour la réception d’une formation de Ligue 1, ce qui devrait drainer un enthousiasme certain, et la recette qui va avec également. Néanmoins, le Préfet a tenu à faire savoir que, s’il se félicitait de ce calme revenu, il ne laisserait pas passer le moindre écart, notamment si de nouveaux règlements de comptes devaient avoir lieu entre les Ultramarines Bordeaux 1987 et les North Gate Bordeaux.

Attention aux débordements

🎟️ Dernières places disponibles !



📅 Un peu plus de 800 places vont être remises à la vente en virage nord, à proximité du parcage visiteurs. Ces places sont libérées car les supporters Rennais n'occuperont qu'une des deux zones qui pouvaient leur être réservées.



Il s’agit de… pic.twitter.com/qSsjwT8vmy — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 17, 2024

« Le préfet salue cette démarche qui témoigne de l’engagement des signataires à modifier dans la durée les comportements irresponsables déplorés depuis le début de la saison, afin de "garantir une atmosphère saine, apaisée et respectueuse au sein et autour du Club. Le préfet veillera très étroitement à la mise en œuvre et au respect du pacte. Tout nouvel incident entraînera une révision immédiate des conditions de déroulement des prochains matchs à domicile », a prévenu Etienne Guyot, le préfet de Gironde dansa un message appuyé par les Girondins de Bordeaux, qui estiment avoir suffisamment de souci comme cela pour ne pas être pointés du doigt pour la gestion de leurs supporters. Ces derniers sont déjà punis à chaque déplacement de leur équipe en National 2 et n’ont pas pu voir un match de Coupe de France non plus à l’extérieur. Mais il faut dire que depuis des années, ils se fonts remarquer par forcément de la meilleure façon, et les incidents lors du match contre Rodez, où un supporter local était venu sur la pelouse pour agresser un joueur adverse, n’ont pas non plus aidé le club aquitain.