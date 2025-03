Bordeaux ‍: Les Girondins rachetés, un miracle est annoncé

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux espèrent rapidement remonter les échelons afin de rejouer au plus haut niveau. Peut-être qu'un rachat pourrait accélérer les choses pour le club au scapulaire.

Les Girondins de Bordeaux espèrent pouvoir monter en National à l'issue de la saison. Le club au scapulaire traverse néanmoins pas mal de tempêtes depuis quelques mois. Celui qui concentre le plus de critiques est Gérard Lopez, qui n'a plus la cote auprès des fans et observateurs bordelais. Oliver Kahn et Jacques-Henri Eyraud sont très intéressés par la possibilité de récupérer les Girondins. Problème, Gérard Lopez ne veut pas lâcher. Pourtant, Bordeaux reste un club attractif malgré sa situation financière et son statut amateur. Le stade du Matmut Atlantique est notamment concerné. Ce n'est pas Nicolas Paolorsi qui dira le contraire.

Un espoir demeure pour Bordeaux ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Girondins de Bordeaux (@girondins)

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste a en effet indiqué sur le sujet : « Le problème du Matmut, c'est que c'est un stade qui perd de l'argent. L'exploitant perd des sous à cause du manque de rentrées d'argent. Le principal locataire du stade, les Girondins de Bordeaux, sont en redressement judiciaire. Il ne paye plus ses loyers. Le club a trouvé un accord en début de saison pour occuper le stade parce que ça arrange la métropole. Le naming prendra fin en fin d'année et c'est un gouffre financier.

Le club des Girondins de Bordeaux est attractif parce qu'il existe cette possibilité de racheter le stade. Gérard Lopez essaye de récupérer le stade et c'est un enjeu pour les futurs repreneurs. Eyraud et Kahn ? C'est un intérêt réel. Ils sont très intéressés mais le problème est que Lopez n'est pas vendeur. On n'a pas de preuves de fonds mais Kahn et Eyraud activent certains leviers avec la métropole et la mairie pour montrer qu'ils sont plus attractifs que Gérard Lopez ». A noter qu'après 23 matchs joués en National 2, Bordeaux est deuxième de sa poule avec 36 points, soit 6 de moins que le leader, Saint-Malo. Ce vendredi soir, le club au scapulaire s'est incliné face à Blois (0-1).