Bordeaux ‍: Liberté pour les ultras à Granville

Par Quentin Mallet

La 15ᵉ journée de National 2 sera marquée par la réunion des Ultramarines (UB87) avec la North Gate (NGB) lors du déplacement des Girondins de Bordeaux à Granville. Une première depuis le 19 février 2024.

Les tensions entre les différents groupes de supporters des Girondins de Bordeaux auraient dû être le dernier des soucis du club. Avec tous les problèmes actuels qui incombent aux Marine et Blanc, il fallait en plus y rajouter des différends importants entre les Ultramarines, logés au Virage Sud, et la North Gate qui, elle, occupe le Virage Nord du Matmut Atlantique. Le point de non-retour a été atteint lors de la réception du Stade Briochin le 7 décembre dernier, avant laquelle les deux groupes en sont venus aux mains. Pour agir dans l’intérêt du club avant tout, les ultras ont finalement accepté d’enterrer la hache de guerre pendant un temps en signant un pacte de non-agression. C’est Granville qui aura la charge d’accueillir les supporters bordelais réunis pour la 15ᵉ journée de National 2.

Les Ultras tolérés, mais séparés

L’arrogance de Bordeaux lui fait honte https://t.co/YeZAY5Gfqp — Foot01.com (@Foot01_com) January 7, 2025

Selon les informations de Sud Ouest, les deux groupes ultras bordelais ont bel et bien reçu l’autorisation de se déplacer au stade Louis Dior pour supporter les Girondins de Bordeaux. Toutefois, North Gate et Ultramarines ne feront pas front commun. Ces derniers seront pris en charge séparément et le club normand a préparé deux entrées et deux parcages bien distincts pour éviter toute confrontation. Le club au scapulaire paiera, quant à lui, 12 stadiers pour accompagner ses supporters. C’est la première fois depuis le 19 février 2024 et un déplacement à Amiens que les deux groupes font un déplacement ensemble.

Il faut ainsi comprendre qu’aucun arrêté n’a été prononcé par la préfecture. Cela sous-entend que les supporters indépendants, porteurs de signes manifestes de leur vocation aux Girondins de Bordeaux, seront libres de circuler dans la ville et aux abords du stade.