L’arrogance de Bordeaux lui fait honte

Par Eric Bethsy

Battu à domicile par Locminé (1-2) samedi, Bordeaux s’éloigne de son objectif de montée en National 1. Une très mauvaise opération pour les Girondins de nouveau pointés du doigt pour leur arrogance.

Avec deux matchs en retard par rapport au leader de son groupe Saint-Malo, Bordeaux pouvait espérer un retour. Les Girondins et leur entraîneur Bruno Irles ont régulièrement souligné cet objectif dans leurs déclarations. Avant la trêve hivernale, le technicien avait encore rappelé que la montée en National 1 restait prioritaire par rapport à l’affiche de Coupe de France contre le Stade Rennais (défaite 1-4 le 22 décembre). Seulement voilà, les Marine et Blanc ont vu leur cible s’éloigner samedi.

C’est fini au @MatmutAtl ❌



Défaite de nos Girondins lors de ce match en retard. Suite du championnat le week-end prochain avec un déplacement important à Granville 👊#FCGBSCL #AllezBordeaux pic.twitter.com/D0JnmYCGsT — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 4, 2025

A domicile, le pensionnaire du Matmut Atlantique s’est incliné contre Locminé, avec un penalty concédé dans les dernières minutes et un contenu largement insuffisant. De quoi agacer le supporter bordelais Patrick Gomez qui reproche aux Girondins leur manque d’humilité. « Je suis déçu de la prestation et de l'attitude des joueurs, a critiqué le chroniqueur de Webgirondins. La réaction de l'équipe dans la difficulté n’est pas digne des Girondins, mais cela fait plusieurs saisons que c'est le cas. Les joueurs et le staff ne l'ont pas été. C'est un hors sujet total. »

Une mentalité à revoir

« Ça ne remet pas en cause ce qui a été fait depuis le début de la saison. Il n'y a rien à garder, rien n'a fonctionné, a insisté l’observateur. Je suis d'accord sur le manque d'humilité. On recommence à parler de montée si on gagne les matchs en retard, mais avec des si… C'est une soirée minable à oublier. Ils doivent se remettre au travail et arrêter de penser à la montée en National 1, et jouer les matchs dès la première minute de jeu. Cela n'a pas été le cas. » Avec un match en moins, Bordeaux se retrouve cinquième à 11 points du leader.