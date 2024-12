Bordeaux menacé par une sanction fracassante

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

La situation est explosive à Bordeaux après de nouveaux incidents ayant éclaté samedi soir en marge du match contre Saint-Brieuc. Le club aquitain risque gros et notamment un huis clos au Matmut Atlantique.

Les incidents se multiplient entre les supporters aux Girondins de Bordeaux et à force de jouer avec le feu, le club au scapulaire pourrait écoper d’une sanction exemplaire. Samedi soir, en marge du match entre Bordeaux et Saint-Brieuc, de nouveaux incidents ont éclaté entre les Ultramarines d’un côté et les North Gate de l’autre. La rivalité fait rage entre les groupes Ultras bordelais, à tel point que les forces de l’ordre ont dû intervenir samedi « pour éviter une tragédie » comme l’écrit le média spécialisé WebGirondins. De son côté, le journal Sud Ouest est déjà focalisé sur les évènements à venir et particulièrement la réception du Stade Rennais en 32ᵉ de finale de la Coupe de France dans deux semaines. Après de tels incidents, le club breton et ses supporters peuvent-ils se déplacer à Bordeaux en toute sécurité ?

Bordeaux : Guerre en tribunes, Gérard Lopez doit agir https://t.co/lftXMLOoRW — Foot01.com (@Foot01_com) December 8, 2024

C’est la question que se pose actuellement les autorités, comme le révèle le journal local, qui affirme qu’une réunion à la Préfecture est prévue cette semaine pour préparer cette réception du Stade Rennais. Mais à priori, le dispositif ne sera pas classique et le club de Gérard Lopez est exposé à des sanctions. Un huis clos partiel, voire total est envisagé, et cela même si les incidents du week-end dernier se sont déroulés sur le parvis du Matmut Atlantique et non pas à l’intérieur du stade. Sud-Ouest avance par ailleurs la thèse d’une sanction encore plus forte, à savoir la possible dissolution des associations de supporters concernées et la mise en place d’interdiction de stade pour les fauteurs de trouble. Les prochains jours et les prochaines semaines promettent en tout cas d’être animées à Bordeaux, où la situation sportive est plutôt positive avec une équipe en lutte pour monter en National 2, mais où la guerre entre les supporters pourrait venir tout gâcher.