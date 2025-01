Bordeaux offre un salaire indécent, les supporters se révoltent

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

A la demande de Bruno Irles, les Girondins de Bordeaux sont allés chercher un nouvel attaquant de pointe. Pour convaincre Etienne Beugre de signer, les dirigeants bordelais lui ont offert 10 000 euros par mois. Un salaire qui suscite l’indignation des supporters.

Les Girondins de Bordeaux sont en pleine procédure de redressement judiciaire. Leur avenir est conditionné au respect des restrictions imposées par le tribunal de commerce de Bordeaux, lequel surveille avec une attention particulière la situation financière du club au scapulaire. Pour autant, cela n’a pas empêché la direction bordelaise d’envoyer un salaire astronomique pour un joueur de National 2 à Etienne Beugre. Recruté pour jouer la doublure d’Andy Carroll, l’attaquant ivoirien touche un juteux salaire de 10 000 euros par mois, selon les informations de Sud Ouest. Le tout, après avoir signé un contrat d’un an et demi. Une situation justifiée par Arnaud De Carli, vice-président des Girondins de Bordeaux, lequel assure qu’il n’y a aucun mal à donner un tel salaire. Les supporters, eux, se révoltent et s'inquiètent.

Les Girondins assassinés par leurs propres supporters

Bordeaux continuera sa reconstruction, la justice a tranché https://t.co/QwI4ZCTu0R — Foot01.com (@Foot01_com) January 21, 2025

Etienne Beugre n’a pas encore disputé la moindre minute chez les Girondins de Bordeaux qu’il suscite déjà de nombreuses interrogations. Les supporters bordelais, aussi nombreux soient-ils, ne semblent pas tous digérer le salaire accordé à leur nouvel attaquant. Dans une situation aussi précaire, leur club de coeur ne devrait pas se permettre de balancer autant d’argent sur un seul joueur. « C’est une vaste blague, sans déconner, on apprend jamais de nos erreurs ? », se demande un supporter sur X. « Et bah c'est une belle connerie d'avoir filé ce salaire à un gars qui n'était pas notre priorité ! Et l’explication (celle d’Arnaud De Carli) pour justifier ce salaire ne me convainc pas du tout. Maintenant j'attends de voir son niveau et j'espère être agréablement surpris », explique un autre supporter, tout aussi dubitatif.

D’autres « honteux » et « plus c’est gros plus ça passe » ont également été publiés sur X. Quoi qu’il en soit, l’attaquant des Girondins sait qu’il a désormais une très grosse pression sur les épaules. S’il enfile les buts, il parviendra peut-être à faire oublier un temps son salaire mirobolant. A lui de jouer.