Bordeaux ‍: L'avenir des Girondins chamboulé, Oliver Kahn n'est pas seul

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Représenté par Jacques-Henri Eyraud, Oliver Kahn a manifesté son intérêt pour un potentiel rachat des Girondins de Bordeaux. Mais le légendaire gardien allemand n’est peut-être pas tout seul sur le coup.

Malgré la relégation administrative en National 2 cette saison, les Girondins de Bordeaux font toujours rêver les repreneurs potentiels. La preuve, la légende Olivier Kahn est intéressée par une reprise du club au scapulaire, comme il l’a lui-même confirmé tout en calmant tout le monde puisqu’il ne s’agit pour l’instant que d’une prise de renseignements. L’ancien président du Bayern Munich a toutefois intérêt à décider assez vite de ce qu’il veut faire avec les Girondins de Bordeaux, car le téléphone de Gérard Lopez pourrait beaucoup sonner dans les jours à venir.

Bordeaux : Un nouveau dépôt de bilan en approche https://t.co/ybltQyFZus — Foot01.com (@Foot01_com) January 8, 2025

Alors que le club passe devant le tribunal de commerce le 21 janvier prochain pour envisager un changement d’actionnariat, le chroniqueur Jonathan d’Agostino indique que selon lui, « d’autres personnes » regardent attentivement la situation des Girondins de Bordeaux et se tiennent prêts à dégainer. « Ce n’est pas une prise de position de la part d’Oliver Kahn, mais c’est plutôt une prise de renseignement. Oliver Kahn veut récupérer un jour un club. Bordeaux ou pas. On verra. Je pense qu’il y a d’autres personnes qui regardent de manière attentive la situation des Girondins de Bordeaux. Tout le monde doit attendre fin janvier. Peut-être qu’à ce moment-là, on pourra voir des choses un peu plus intéressantes et un peu plus concrètes » estime le chroniqueur du site Web Girondins, qui pense que la situation des Girondins de Bordeaux intéresse de nombreux acheteurs potentiels. C’est tout ce qu’espèrent les supporters du club aquitain, lesquels rêvent de tourner la page Gérard Lopez au plus vite.