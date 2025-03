Andy Carroll à Bordeaux, c’est du jamais vu

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Absent depuis début janvier en raison d’une blessure à la cuisse, Andy Carroll manque aux Girondins, avec qui il a déjà marqué 8 buts en National 2.

Passé par Newcastle, West Ham ou encore Liverpool, Andy Carroll n’est pas un joueur comme les autres en National 2. Et pour cause, la quatrième division française a rarement vu jouer dans son championnat un joueur aussi expérimenté, qui jouit du statut d’international anglais et dont l’expérience en Premier League est colossale. Ce renfort a fait le plus grand bien aux Girondins lors de la première partie de saison, Andy Carroll ayant inscrit 8 buts en National 2. Et même s’il est actuellement blessé à la cuisse, le natif de Gateshead reste jugé comme un élément essentiel du club au scapulaire. Ce n’est pas son coéquipier Yanis Merdji qui va dire le contraire, lequel ayant indiqué à La Nouvelle République qu’il n’avait jamais évolué avec un joueur d’un tel niveau.

« C’est quelqu’un que j’apprécie. L’entente est bonne sur et en dehors du terrain. C’est une force de pouvoir jouer avec lui. Ça me permet de continuer à apprendre dans ma progression de footballeur. J’ai plus un rôle d’électron libre, à tourner autour de lui » a livré l’attaquant bordelais avant de poursuivre. « Avec tout le respect que j’ai pour tous les autres attaquants, je n’ai jamais eu de coéquipier qui a joué en équipe d’Angleterre (rires). C’est quelque chose d’extraordinaire. Andy reste très simple. C’est un amoureux du foot » savoure Yanis Merdji, lui aussi homme fort des Girondins avec 12 buts depuis le début de la saison, et qui espère pouvoir reformer au plus vite son duo avec Andy Carroll à la pointe de l’attaque bordelaise. Pour cela, il faudra que Bruno Irles récupère de blessure l’international anglais, ce qui ne devrait plus tarder à présent.