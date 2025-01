FCGB ‍: Oliver Kahn prêt à s'installer, Gérard Lopez sauve les meubles

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Intéressé par un rachat des Girondins de Bordeaux, Oliver Kahn s’est bien renseigné sur le club aquitain. Pendant ce temps-là, le propriétaire Gérard Lopez fait le nécessaire pour éviter une liquidation judiciaire.

Même en National 2, Bordeaux n’a pas perdu toute son attractivité. De potentiels repreneurs s’intéressent à la situation des Girondins. C’est notamment le cas d’Oliver Kahn qui a pris des renseignements à travers l’ancien président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud. L’Allemand, qui a lui-même confirmé des discussions à un stade peu avancé, a également pris la température auprès d’ex-coéquipiers du Bayern Munich passés chez les Marine et Blanc.

« C’est vrai que l’ancien gardien allemand s’intéresse aux FCGB, a confirmé le journaliste Julien Le Bée pour Girondins4Ever. Il a pris des renseignements auprès de Willy Sagnol et de Bixente Lizarazu, qui sont ses anciens coéquipiers et en même temps, deux anciens des Girondins de Bordeaux. C’est vrai qu’au fur et à mesure, le projet a pris de l’épaisseur. Pour le financement, Oliver Kahn pourrait s’appuyer sur des fonds européens et d’Arabie Saoudite. Il a d’ailleurs dit que des discussions sur une éventuelle entrée au capital des Girondins existaient bel et bien, mais que pour l‘instant elles ne sont qu’à leurs débuts. »

Gérard Lopez a remis la main à la poche

Le propriétaire Gérard Lopez a donc tout intérêt à maintenir le club en vie. « On pense de toute façon, et on n’oublie pas, que le club des Girondins est toujours en redressement judiciaire, qu’il y a une dette toujours très élevée qui peut refroidir des investisseurs, a rappelé l’observateur bordelais. Le tribunal de commerce attend les Girondins de Bordeaux fin janvier pour poursuivre le redressement qui devra s’arrêter en juillet. Un redressement judiciaire ne peut durer qu’un an. Gérard Lopez avait normalement un versement à faire récemment, d’un million d’euros, et il l’a fait. C’est la nouvelle qui est tombée, il a fait ce versement. » Encore un motif d'espoir côté girondin.