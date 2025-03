Bordeaux ‍: Oliver Kahn recalé, Eyraud force le passage

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Déterminé à racheter les Girondins de Bordeaux, Oliver Kahn se heurte au refus du propriétaire Gérard Lopez. Mais l’Allemand n’est pas près d’abandonner le dossier si l’on en croit son collaborateur Jacques-Henri Eyraud.

Gérard Lopez ne sera pas facile à déloger. Malgré la crise économique de Bordeaux, actuellement en redressement judiciaire, le propriétaire des Girondins souhaite poursuivre l’aventure et n’accueille pas les potentiels repreneurs à bras ouverts. Oliver Kahn a pu s’en apercevoir, lui dont le dossier n’est pas jugé crédible par l’Hispano-Luxembourgeois. C’est peut-être ce qui explique la sortie médiatique de Jacques-Henri Eyraud. Dans un entretien accordé au média Carré, le collaborateur de l’Allemand a vanté le projet présenté par les investisseurs concernés.

Bordeaux : Gérard Lopez sort du silence, c'est fracassant ! https://t.co/HTaNLJeHiq — Foot01.com (@Foot01_com) March 5, 2025

« Ce sont eux qui m'ont demandé de les aider et de les accompagner dans cette aventure, a confié l’ancien président de l’Olympique de Marseille. On travaille sur les Girondins de Bordeaux qui est un très beau club. Mon rôle se limite à ça. Je les aide et les conseille s'ils en ont besoin. Il y a un magnifique projet pour Bordeaux. Le public en N2 est magnifique avec 12 000 supporters, très peu de clubs sont capables de ça : l'OM, Bordeaux, Lens, Strasbourg... C'est magnifique, quelle leçon. »

Kahn amoureux des Girondins

« On ne peut pas dire grand-chose, car je n'ai pas l'habitude de discuter de choses confidentielles et privées. Si on n’y croyait pas, on ne serait pas là. Oliver Kahn n'a pas besoin de s'intéresser à Bordeaux pour faire parler de lui, a défendu Jacques-Henri Eyraud. Donc s'il le fait c'est qu’il a joué contre Bordeaux en Coupe d'Europe, et est très attaché à ce club. Je pense qu'il a un projet magnifique. C'est une procédure judiciaire, donc il faut rester discret. » Aperçu à Bordeaux le mois dernier, Oliver Kahn avait séduit le maire Pierre Hurmic et la présidente de la Métropole Christine Bost.