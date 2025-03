Indésirable et surpayé, il met la pagaille à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Après une incroyable remontée jusqu’à la place de leader de son groupe, Bordeaux traverse une véritable crise sportive. Notamment en cause, l’arrivée de l’attaquant Etienne Beugre cet hiver avec un salaire étonnamment élevé.

Les Girondins ont tout gâché. Malgré les nombreux obstacles sur son chemin, Bordeaux avait réussi une belle remontée jusqu’à la place de leader de son groupe en National 2. Puis les Marine et Blanc ont subitement arrêté leur excellente dynamique pour entrer en crise. Les voilà sur une série de cinq défaites, avec six points de retard sur la première place occupée par Saint-Malo. On pourrait penser que le club aquitain a souffert d’un excès de confiance à force d’enchaîner les victoires. Mais les problèmes révélés par Webgirondins sont plus complexes.

Girondins : les raisons de la chute de Bordeaux au classement de N2 #Girondins 👇 https://t.co/I1vol0oY8d — WebGirondins (@webgirondins) March 29, 2025

Pour commencer, le média spécialisé pointe l’arrivée d’Etienne Beugre cet hiver. Très vite, le quotidien régional Sud Ouest avait révélé son salaire mensuel brut à 10 000 euros, soit au moins le double des revenus de ses coéquipiers. Autant dire que le chiffre passe mal dans le vestiaire où l’on constate que l’attaquant ne répond pas aux attentes sur le terrain (1 but et 2 passes décisives). Et pour ne rien arranger, on apprend que l’entraîneur Bruno Irles n’avait pas validé sa signature. Le technicien souhaitait plutôt la venue d’un milieu et tente maintenant de caser sa recrue par tous les moyens, quitte à effectuer les mauvais choix.

Des joueurs la tête ailleurs

En effet, l’ancien coach de Troyes prend d’étonnantes décisions dans ses compos, d’où son entretien avec certains cadres qui ne comprennent pas l’absence de changements dans l’équipe type malgré les résultats décevants. De quoi perturber le groupe également dérangé par des sorties médiatiques de dirigeants trop confiants. Enfin, et c’est peut-être le principal problème, la survie incertaine de Bordeaux, toujours en redressement judiciaire, fait douter les joueurs qui se cherchent un club en cas de liquidation. Difficile de rester concentré dans ces conditions.