Kahn achète Bordeaux avec son argent invisible

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Depuis que les Girondins de Bordeaux sont en redressement judiciaire, un certain nombre d’investisseurs sont intéressés à l’idée de racheter le club au scapulaire. Parmi eux, Oliver Kahn, lequel veut s’appuyer sur des fonds encore tenus secrets. Pour Romain Molina, la légende allemande veut réellement finaliser le rachat de Bordeaux.

Ce n’est plus un secret pour personne : Oliver Kahn est intéressé par le rachat des Girondins de Bordeaux. La légende du football allemand, anciennement dirigeant du Bayern Munich, cherche à créer sa propre MCO (multi-club ownership) dans laquelle seraient intégrés plusieurs clubs européens. Dans sa dernière vidéo publiée sur Youtube à ce sujet, Romain Molina en dit plus sur le projet de l’Allemand. « Il y a une petite plaquette commerciale qui est sortie autour d’Oliver Kahn. On apprend qu’avec son partenaire, ils sont également en discussion avec des clubs au Japon, en Autriche, et en Allemagne. Que l’idée est de faire du MCO », explique en préambule le reporter et écrivain. Mais ce n’est pas tout.

Oliver Kahn a vraiment Bordeaux dans le coeur

Il faut croire qu’Oliver Kahn est réellement tombé amoureux de la ville de Bordeaux et de son club de football. Face à l’opportunité de reconstruire un club aussi important dans le paysage français, voire européen, en partant de si bas, a quelque chose d’assez excitant visiblement. « Ce qui est certain, c’est qu’Oliver Kahn veut vraiment finaliser Bordeaux. Oui, il y a l’idée d’avoir plusieurs clubs (Japon, Autriche, Allemagne) et je comprends que cela fasse peur, mais il n’y a pas que des mauvais exemples de MCO. Le problème, c’est qu’on n’a aucune idée d’où ça vient : qui est derrière la structure financière, on ne sait pas comment ils vont récupérer les fonds. Ce ne sont pas les seuls à faire cela non plus », conclut Romain Molina.

Qu’il soit aussi intéressé par les Girondins de Bordeaux est une chose, qu’Oliver Kahn parvienne à négocier avec Gérard Lopez en est une autre. Aujourd’hui, une cession totale semble s’éloigner de jour en jour.