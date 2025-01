Oliver Kahn et l'Arabie Saoudite insistent pour acheter Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

L’avenir des Girondins de Bordeaux est toujours scruté de près, y compris par certains investisseurs dont Oliver Kahn. L’ancien gardien du Bayern Munich est très intéressé pour racheter le club au scapulaire.

Oliver Kahn est intéressé pour racheter les Girondins de Bordeaux et il ne s’en cache pas. L’ancienne légende du Bayern Munich et de la sélection allemande, accompagné dans ce projet par Jacques-Henri Eyraud et des investisseurs saoudiens surveille de près ce qu’il se passe au sein du club au scapulaire. Oliver Kahn est attentif à la situation de plusieurs clubs dont Bordeaux et cela fait parler jusqu’en Allemagne. Ce week-end, l’ex-président du Bayern Munich était invité de la chaîne ZDF dans l’émission « Sport Studio ». A cette occasion, il a évoqué le projet de rachat des Girondins comme l’a rapporté le consultant Tomasz Urban. Ce dernier a évoqué les envies d’Oliver Kahn, confirmant que le projet bordelais était au coeur des préoccupations de « King Kahn ».

« Oliver Kahn vient de confirmer à Sport Studio que des discussions sont effectivement en cours concernant le rachat des Girondins Bordeaux, tout en soulignant qu’il n’agit pas seul dans ce domaine, mais en concertation avec un groupe de personnes qui prendraient la responsabilité de cette opération avec lui » a expliqué le consultant allemand. La semaine dernière, le Journal du Dimanche révélait que des fonds saoudiens pourraient accompagner Oliver Kahn en Gironde dans le cas où le projet de reprise de la légende du football allemand serait retenu.

Oliver Kahn confirme (encore) son intérêt pour Bordeaux

« J’aime simplement développer des clubs de football et développer des choses. Je ne peux pas trop en parler pour l’instant. J’ai toujours suivi ce qui se passait. C’est certainement une histoire intéressante. C’est un grand projet qu’on ne peut pas mener seul » a de son côté commenté Oliver Kahn, qui a rendu public son intérêt et qui tente maintenant de rester discret dans l’attente que les négociations avancent dans le bon sens.