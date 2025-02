Valbuena de retour, Bordeaux reçoit un appel

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux doivent repartir depuis le niveau amateur. En National 2, le club au scapulaire veut néanmoins mettre tout en oeuvre pour redorer son blason.

Bordeaux apprenait il y a quelques mois sa rétrogradation administrative en National 2 depuis la Ligue 2. Un cataclysme pour un des clubs historiques du football français. Désormais au niveau amateur, le club au scapulaire peut néanmoins compter sur ses nombreux fans mais également d'anciens professionnels pour repartir de l'avant. Andy Carroll fait partie de ceux qui veulent aider les Girondins de Bordeaux à retrouver un niveau acceptable. Pendant quelque temps, le profil de Mathieu Valbuena (Athens Kallithéa FC) a été annoncé à Bordeaux. Toujours rien pour le moment mais l'ancien de l'OM ou encore de l'OL, formé dans la région aquitaine, pourrait être intéressé.

Valbuena se verrait bien à Bordeaux mais...

Lors d'une interview accordée au Média Carré, Valbuena n'a en effet pas fermé la porte à une ultime expérience à Bordeaux, lui qui est âgé de 40 ans : « Si je pense à les aider ? J’y ai pensé, parce que Bordeaux, c’est quand même un club mythique. Tu ne peux pas être insensible en tant que bordelais, de voir la situation catastrophique du club, celle de redescendre aussi bas dans l’échelle du football français. Même si tu n’es pas un amoureux forcément de Bordeaux – je ne parle pas de moi – ça touche forcément les gens de voir ça. Bordeaux reste un club mythique. Les supporters sont toujours là, ils sont 12000 au stade sur un championnat de National 2.

C’est quand même assez incroyable. (...) Mais d’une, je n’ai pas reçu d’appel, donc voilà. Et de deux, je suis ici, j’ai une très bonne relation avec le club, les conditions de vie sont importantes. (...) Ce serait incroyable de finir comme ça, et j’aime les belles histoires. Mais après, il faut regarder tous les tenants et les aboutissants. Aujourd’hui, je ne suis pas sur ça. J’y ai pensé pour être honnête, mais je préfère d’abord être concentré sur ce que je fais là ».

Reste à savoir donc si Bordeaux saisira la perche ou souhaitera alors démarrer un nouveau projet pour le futur. Les Girondins sont premiers de leur groupe de National 2 et donc bien partis pour une promotion en fin de saison si les ennuis financiers toujours bien présents sont gérés.