Tentative d'arnaque à Bordeaux, ce n'est pas Oliver Kahn

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Les Girondins de Bordeaux ont publié un communiqué dans lequel ils alertent sur une tentative de fraude par l’entreprise britannique Arkin Capital LLD.

Ce mardi 25 février 2025, les Girondins de Bordeaux ont publié un long communiqué dans lequel ils alertent sur les mauvaises intentions de l’entreprise anglaise Arkin Capital LLD. Le club au scapulaire met en garde contre une tentative de fraude impliquant cette dite société, laquelle prétendrait vouloir investir 205 millions d’euros dans un projet de reprise. Vérifications faites, la direction bordelaise affirme qu’Arkin ne dispose « ni des ressources financières nécessaires, ni de la crédibilité pour mener à bien un tel projet ».

En outre, les Girondins de Bordeaux estiment que cette tentative de fraude est une volonté manifeste « de tromper les instances judiciaires et administratives en charge du redressement du club, tout en semant le doute sur les efforts en cours pour stabiliser et relancer les Girondins ». Dans ce même communiqué, la direction bordelaise adresse un tacle appuyé à la mairie et à la métropole de Bordeaux, lesquelles ont reçu Oliver Kahn la semaine passée pour parler de son projet de reprise. Pour conclure, le club appelle à la plus grande vigilance et se désolidarise de toute initiative « impliquant Arkin Capital LLP ou tout autre prétendu investisseur n’ayant pas de moyens financiers ou opaques ». Un communiqué qui fait rire jaune les supporters du FCGB sur les réseaux sociaux.