Bordeaux débarque, Granville en mode ville fortifiée

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

Pour la première fois de la saison, les Girondins de Bordeaux vont pouvoir bénéficier du soutien de leurs supporters en championnat. Une autorisation qui bouleverse les habitudes au sein du National, comme à Granville.

Incongru dans le championnat de National 2, Bordeaux ne laisse personne indifférent. A chaque match, les adversaires sont impatients de défier les Girondins, mais il est aussi souvent rappelé que le club aquitain a, malgré des dettes colossales, loisir de pouvoir malgré cela se payer des joueurs d’un niveau supérieur sans visiblement craindre de nouvelles sanctions liées à leur budget revisité. Avant le match de ce samedi soir à Granville, une autre problématique se pose pour le club de la Manche. Pour la première fois, les Girondins ont été autorisés à être soutenus par leurs supporters à l'extérieur. Les autorités n’ont pas interdit les fans bordelais de déplacement en raison du pacte de non-agression signé par les deux groupes de supporters rivaux, les Ultramarines et les North Gates Bordeaux.

Des supporters qui ont fait la paix, mais doivent être séparés

𝐄𝐧 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 🫡



Voici le groupe retenu par Bruno Irles pour aller défier @US_Granville sur ses terres. Allez Bordeaux 💙🤍#MarineEtBlanc #AllezBordeaux #USGFCGB pic.twitter.com/57MUwkfX6C — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 10, 2025

Résultat, c’est le branle-bas de combat à Granville, qui n’est pas forcément le stade idéal pour cette expérience car il ne dispose d'aucun parcage pour les supporters adverses. Résultat, ce n’est pas un, mais deux parcages à deux coins du stade distants de 100 mètres qui ont été installés en express, avec une vue limitée sur le terrain au passage. « La création de deux parcages à partir de zéro représente aussi un réel investissement financier, mais tout est fait pour que ce soit agréable pour eux aussi, l’idée n’est pas de les mettre en cage même s’il y a forcément des contraintes de sécurité », explique ainsi le directeur de la communication de l’US Granville dans Ouest-France. Une preuve que le pacte de non-agression signé par les supportes bordelais n’engage pas la confiance puisque même le voyage des groupes de supporters se fera en convoi séparé. Les deux groupes de supporters seront pris en charge par la gendarmerie dans deux villes distantes de 30 kilomètres à des sorties différentes de l’autoroute A84 et ne devront pas se croiser une seule fois dans la journée du samedi.

Des contraintes sécuritaires, des sacrifices aussi pour le club local qui a réduit la capacité de son stade pour pouvoir installer ces deux parcages, et qui doit en plus payer pour la sécurité de l’organisation. 2500 spectateurs sont attendus pour la rencontre, et 300 supporters bordelais, dans un stade qui peut contenir 3.000 personnes. Sans compter les petits malins qui ont tenté de se glisser dans les ventes de la billetterie de la « Monaco du Nord », puisque un fan bordelais a tenté d’acheter 150 billets en cette fin de semaine, avant de se faire repérer.