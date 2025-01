Bordeaux les prive de réveillon, ils sont en mode commando

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois, les Girondins de Bordeaux étaient rétrogradés en National 2. Le club au scapulaire compte bien remonter au plus haut niveau le plus vite possible mais en attendant, certains adversaires veulent profiter de l'occasion de jouer face à une telle institution.

Les Girondins de Bordeaux visent la montée en National en fin de saison. Rien ne sera évident mais les hommes de Bruno Irles comptent bien jouer leur chance jusqu'au bout. Il faut dire que Bordeaux est attendu au tournant à chacune de ses sorties en National 2. L'occasion de jouer un match face aux Girondins, qui plus est au Matmut Atlantique, n'arrive pas tous les jours. Et ça, Saint-Colomban Locminé le sait bien. La formation Morbihannaise veut tout tenter pour faire tomber Bordeaux ce samedi en championnat.

Défier les Girondins de Bordeaux, Saint-Colomban Locminé a hâte

Lors de quelques mots échangés avec Girondins4Ever, Jacques Pichard, l’entraineur du club de Saint-Colomban Locminé, a usé des grands moyens pour motiver ses troupes, les incitant même à ne pas abuser lors des fêtes : « Si les joueurs ont carte blanche pour le réveillon ou si cela reste très stricte ? On ne peut pas empêcher le réveillon. On les a mis en garde et on les a encore remis en garde lundi soir. On n’a pris qu’une semaine de congés, ils avaient un petit programme individuel. Dans les têtes il faut lâcher, même si mentalement je pense qu’on n’est pas fatigués. Mentalement on est bien mais une coupure ça fait toujours du bien. On ne s’est pas vus pendant une semaine. Mais on leur a dit : « Ne faites pas les cons mardi soir parce qu’on va le payer samedi. C’est Bordeaux, ce n’est pas le petit bled où il y aura 200 spectateurs ». (...) Après il reste mercredi, jeudi, vendredi, samedi donc n’abusez pas trop. Maintenant c’est de la responsabilité individuelle. Ils savent les sanctions, aujourd’hui on a un groupe étoffé donc quelqu’un qui n’est pas dans la ligne, quelque part… Maintenant on reste des amateurs ». A noter que Saint-Colomban Locminé est 8e de National 2, à trois points de Bordeaux, 4e. Une rencontre donc très importante pour la suite de la saison des deux formations.