Bordeaux ‍: L'Arabie Saoudite remplit les caisses des Girondins

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

En pleine procédure de redressement judiciaire, les Girondins de Bordeaux ne peuvent pas cracher sur une telle rentrée d’argent. Le transfert de Zaydou Youssouf à Al-Fateh va rapporter 165 000 euros au club au scapulaire.

Avoir un bon centre de formation, cela a forcément un intérêt même quand un joueur n'appartient plus au club depuis longtemps. Les Girondins de Bordeaux n’échappent pas à la règle. Avec les transferts colossaux de Jules Koundé et d’Aurélien Tchouaméni, respectivement au FC Barcelone et au Real Madrid, le club au scapulaire avait pu récupérer un joli pactole grâce à divers bonus. Une autre indemnité suit le joueur tout au long de sa carrière, celle qui prévoit un certain montant fixe au club formateur. Appelé contribution de solidarité de la FIFA, ce petit pourcentage va de nouveau permettre aux Girondins de récupérer de l’argent. Cette fois, grâce au transfert de Zaydou Youssouf.

Zaydou Youssouf en Arabie saoudite, Bordeaux se régale

Le récent transfert de Zaydou Youssouf à Al-Fateh, en Arabie saoudite, permet aux Girondins de Bordeaux de se partager la contribution de solidarité avec Saint-Etienne et Famalicao. Le transfert du joueur au club saoudien ayant coûté 6 millions d’euros, le club au scapulaire va récupérer... 165 000 euros grâce au calcul suivant. Sur une vente d'un joueur, 5% du montant du transfert doit être partagé entre les clubs formateurs. Ici, ce total est de 300 000 euros. Ensuite, les clubs en question prennent 5% de ces 300 000 euros par année que le joueur y a passé entre son 12e et son 15e anniversaire, plus 10% pour chaque année entre son 16e et son 23e anniversaire. Au total, les Girondins peuvent donc percevoir 55% des 300 000 euros initiaux puisque le joueur a porté le maillot bordelais entre ses 10 ans et ses 20 ans soit 165 000 euros.

Un montant qui parait dérisoire pour n’importe quel grand club. Mais il ne faut toutefois pas oublier que les Girondins de Bordeaux sont en plein redressement judiciaire et que le moindre centime est le bienvenu pour un club de National 2.