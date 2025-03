Bordeaux ‍: Un terrible retour sur terre, Gérard Lopez s'arrache les cheveux

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Les Girondins de Bordeaux ont trouvé un accord avec la mairie pour occuper à nouveau les installations du centre d’entrainement du Haillan. Pour rester dans les obligations, le loyer a toutefois été considérablement augmenté.

Il y a plusieurs mois, les Girondins de Bordeaux avaient dû abandonner une partie de leurs locaux au Haillan après l’application du plan social massif qui a vu une très grande majorité des employés être licenciés. Pour pouvoir continuer à occuper les installations historiques du club au scapulaire, la direction bordelaise a réussi à trouver un accord avec la mairie de Bordeaux afin de disposer du centre d’entrainement et du château. Les négociations sont encore en cours pour finaliser le deal, mais le contrat devrait se porter sur deux ans plus une en option. Il faut toutefois noter une information majeure : le loyer va être considérablement augmenté.

Bordeaux au Haillan, fin des cadeaux

Comme l’indique le dernier article de Sud Ouest à ce propos, la mairie et les Girondins de Bordeaux sont tombés d’accord pour un retour aux installations du centre d’entrainement du Haillan par le club au scapulaire. Mais pour ce dernier, tout cela aura un coup, et pas des moindres. Jusqu’à la saison dernière, Gérard Lopez ne payait que 28 415 euros de loyer annuel à la mairie. Un total jugé trop faible par la Chambre régionale des comptes qui a demandé à la municipalité de rester dans les clous. Après négociations, les Girondins vont devoir payer 255 000 euros de loyer annuel – 85 000 euros pour le premier étage du château, 70 000 euros pour les locaux au sous-sol et 100 000 euros pour les terrains.

Jusqu’à présent, la mairie était techniquement hors-la-loi puisque le précédent loyer « ne correspondait pas au prix du marché et pouvait être considéré comme une aide directe à une entreprise, ce qui est interdit par la loi », indique-t-elle, contactée par Actu Bordeaux. Un réajustement qui ne va pas arranger les comptes des Girondins de Bordeaux, en pleine situation de redressement judiciaire.