« ‍Le Barça est de retour ‍», Nike a frappé très fort

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Toujours en difficulté avec le fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone a fait un grand pas en avant grâce à son équipementier. Le club catalan a négocié un contrat historique avec Nike.

Le FC Barcelone n’a pas fait disparaître tous ses problèmes. Mais à en croire son président Joan Laporta, le vice-champion d’Espagne a signé un deal capital pour son avenir. Après de longues négociations durant lesquelles les deux parties ont sérieusement envisagé de se séparer, le Barça et son équipementier Nike ont renouvelé leur partenariat jusqu’en 2038, avec une recette totale estimée à 1,7 milliard d’euros !

❝El acuerdo con Nike demuestra que el Barça ha vuelto a la primera línea mundial❞



- @JoanLaportaFCB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 21, 2024

« Cet accord est fondamental pour la viabilité du club, s’est réjoui Joan Laporta lors de l’Assemblée du Barça. C'est une nouvelle marque de l'association stratégique et de la collaboration entre le Barça et Nike, qui est leader dans l'industrie du sport et avec qui nous sommes liés depuis 1998. Maintenant, en marge du 125e anniversaire, cette relation se renforce. J'ai déjà dit lors de la précédente Assemblée que nous nous sentions forts et prêts à finaliser la récupération économique du club de manière complète. Cet accord le confirme. (…) Je remercie Nike qui a compris la grandeur du Barça dans le monde du sport. »

La revanche du Barça

« C'est sûr qu'il y a eu une perte de confiance. A tel point que nous devions établir une nouvelle marque de confiance ou emprunter des chemins différents. Il y a eu des moments où nos positions étaient si éloignées que nous avons dû utiliser un médiateur, avec succès. (…) Cet accord nous aide pour le fair-play financier de la Liga et réaffirme que le Barça est de retour, c'est le succès de tous. Il démontre la force de l'écusson du Barça. Nous avons été forts face à ceux qui voulaient nous déstabiliser et nous décourager », a savouré le président blaugrana, pas encore en mesure de garantir l’inscription de son milieu offensif Dani Olmo pour la deuxième partie de saison.