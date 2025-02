Bordeaux et Oliver Kahn, ça devient très chaud ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Leader de National 2, Bordeaux va mieux sportivement, mais le club de Gérard Lopez a toujours une ardoise de 100 millions d'euros. C'est pour cela que la venue d'Oliver Kahn pourrait relancer définitivement le club au scapulaire.

Les supporters des Girondins vont mieux, puisque leur équipe préférée postule pour la remontée directe en National la saison prochaine. Mais, ces derniers le savent, financièrement, la situation de Bordeaux est désastreuse, seule la protection du tribunal de commerce permettant d'éviter la faillite. Mais ce mercredi, un nouveau signal positif est envoyé, puisque RMC confirme que l'ancien gardien de but légendaire du Bayern Munich et de l'équipe d'Allemagne s'active de plus en plus pour acheter les Girondins de Bordeaux. Associé de manière assez improbable avec Jacques-Henri Eyraud, Oliver Kahn étudie depuis plus d'un mois la situation du leader de National 2 et les discussions semblent s'intensifier.

Oliver Kahn toujours plus chaud pour acheter Bordeaux

L'intérêt de la légende du football allemand pour Bordeaux avait été révélé le 2 janvier dernier, mais à l'époque il ne s'agissait que d'un intérêt possible pour la reprise du club de Gérard Lopez. « Les intentions de l’Allemand sont de plus en plus concrètes et les discussions de plus en plus actives avec les différentes parties prenantes. Un lien toujours noué avec l’actuel président Gérard Lopez, des contacts avec la métropole bordelaise quant au sujet du stade présent et avec le tribunal de commerce pour suivre la situation financière réguliers... », précise Nicolas Paolorsi, journaliste de RMC sur ce sujet. Pour l'instant, rien ne bouge officiellement du côté du Haillan, mais forcément la venue d'Oliver Kahn peut susciter un début d'optimisme. On devrait en savoir plus en avril prochain, date à laquelle le club a encore rendez-vous au tribunal de commerce de Bordeaux, l'ancien gardien de but allemand n'ayant pas lié sa décision de rachat au classement des Girondins en N2.