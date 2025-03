Bordeaux ‍: Gérard Lopez veut virer Oliver Kahn

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Ce mardi, les Girondins de Bordeaux ont rendez-vous avec le tribunal de commerce pour un point de passage. Même si Gérard Lopez ne sera pas là physiquement, il fera passer un message à Olivier Kahn.

Le propriétaire des Girondins de Bordeaux n'a pas l'intention de vendre le club au scapulaire, même si sportivement, l'équipe de Bruno Irles connaît un gros coup de moins bien en National 2. Alors que Bordeaux a rendez-vous mardi après-midi avec les membres du tribunal de commerce de la capitale girondine, pour faire un bilan à date et voir si les engagements sont tenus, le quotidien Sud-Ouest affirme que la présence d'Oliver Kahn et de Jacques-Henri Eyraud, qui ne masquent pas leur souhait de reprendre les Girondins, a tendance à agacer très fort Gérard Lopez. Le très contesté propriétaire de l'actuel deuxième de National 2 estime que l'ancien gardien de but allemand est allé trop loin dans ses démarches.

Bordeaux suscite de l'intérêt, Gérard Lopez s'agace

En effet, de son propre chef, et sans en parler au propriétaire actuel des Girondins de Bordeaux, Oliver Kahn a contacté le tribunal de commerce afin d'en savoir plus sur la réalité de la situation financière des Girondins. « La tension est montée d’un cran ces derniers jours avec Olivier Kahn », confirme Vincent Romain, journaliste de Sud-Ouest, lequel précise que du côté de l'ancienne star du football allemand, on a du mal à comprendre pourquoi du côté de Gérard Lopez, on ne veut pas se montrer plus ouvert aux discussions. Oliver Kahn constate que sportivement cela ne va pas mieux pour les Girondins de Bordeaux et que dans le contexte financier actuel, Lopez aurait tout intérêt à discuter ou du moins montrer un peu d'intérêt à la possibilité de trouver une solution. Du côté des supporters, on espère seulement que le passage prévu ce mardi au tribunal de commerce va bien se passer et que cela permettra aux joueurs d'envisager une fin de saison sereine dans les coulisses afin d'être efficace sur les terrains de N2.