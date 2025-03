Bordeaux ‍: Andy Carroll a une idée derrière la tête

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec les Girondins de Bordeaux jusqu’en juin 2026, Andy Carroll se projette déjà sur la suite de sa carrière après son passage en France.

Malgré la rétrogradation en National 2, les Girondins de Bordeaux ont réalisé un très beau coup sur le marché des transferts l’été dernier avec la signature du buteur anglais Andy Carroll. Auteur de 8 réalisations et de 3 passes décisives depuis le début de la saison, l’ex-buteur de West Ham et de Liverpool avait démarré la saison en boulet de canon avant d’être freiné par les blessures. Malgré ses pépins physiques, Andy Carroll n’en reste pas moins un joueur clé pour Bordeaux, que le club au scapulaire voudra absolument conserver à l’issue de la saison.

Bordeaux : Gérard Lopez a 40 millions de raisons de s'accrocher https://t.co/dZHLmM6XJn — Foot01.com (@Foot01_com) March 25, 2025

Il n’y a à priori pas de raison de voir l’Anglais partir un an avant la fin de son contrat. Ce qui n’empêche pas le joueur de 36 ans de déjà penser à la suite et notamment à une possible carrière d’entraîneur, comme Kevin Nolan, son ami proche et ancien coéquipier, qui a pris le poste de manager de Northampton Town, en League One. « Quand il a obtenu ce poste, j’ai discuté avec lui. Pour moi, il faut attendre quelques années, j’espère en tout cas, et nous verrons s’il y a du coaching, du management là-dedans. Mais pour l’instant, je me concentre sur le football et je m’amuse » a expliqué Andy Carroll sur Sky Sports, avant de confier qu’il espérait profiter de sa carrière de joueur encore un peu.

Andy Carroll réfléchit à son après-carrière

« J’ai eu beaucoup de blessures et je pense que c’est triste pour moi de penser à tous les matches que j’ai manqués et à tous les commentaires que j’ai reçus sur le fait que je voulais être blessé ou que je voulais faire ceci ou cela. Tous ceux qui me connaissent savent que ce n’est pas du tout le cas, j’ai toujours voulu jouer au football et maintenant, à 36 ans, j’ai l’occasion de jouer et d’en profiter, c’est génial » a-t-il par ailleurs expliqué. Du côté de Bordeaux, on espère surtout que l’Anglais sera épargné par les blessures en cette fin de saison afin d’aider l’équipe à décrocher une montée en National.