Bordeaux ‍: Enfin une équipe, Gérard Lopez refuse de partir

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Malgré la situation de crise économique, Gérard Lopez n’a pas prévu de vendre. Le propriétaire des Girondins de Bordeaux, rassuré par ses nouveaux dirigeants, ne compte pas céder sous la pression de ses détracteurs.

L’opération ne sera pas simple pour Oliver Kahn. Intéressé par le rachat des Girondins, l’ancien gardien du Bayern Munich a vu son offre refusée par Gérard Lopez. Et pour cause, le propriétaire de Bordeaux, seulement ouvert à l’arrivée d’un actionnaire minoritaire, souhaite rester aux commandes chez le pensionnaire de National 2. La situation économique du club en redressement judiciaire aurait pu l’inciter à fuir. Mais d’après le journaliste David Gluzman, l’Hispano-Luxembourgeois a repris confiance grâce à la compétence de ses dirigeants.

« La communication de Gérard Lopez, ça fait longtemps que je ne l’attends plus, a réagi l’observateur des Marine et Blanc pour Webgirondins. Il a dit qu’il avait un plan B. L’été dernier, il dit que des investisseurs locaux vont arriver. On ne les a pas du tout vus. La notion de la vérité est très extensible chez Gérard Lopez. Je n’ai pas envie d’être fataliste, mais il a la main. Je ne vais pas dire qu’il a un plan. Il a monté une équipe cette année. »

« J’entends de bonnes choses de l’équipe de direction, a poursuivi le journaliste. John Williams, il a un passé et un passif. Mais c’est quelqu’un qui a énormément de réseau. Par rapport au dernier directeur sportif (Admar Lopes entre 2021 et 2024, ndlr), il a un palmarès avec de vraies ventes. C’est un vrai dénicheur de talent. Ce n’est pas la personnalité que j’aurais choisie. Je n'aime pas qu'il ait à la fois un pied à Bordeaux et un autre à Amiens. Il y a encore des choses qui me gênent. »

Gérard Lopez y croit

« Karim Saada, condamné pour exercice illégale de la profession d’agent, et Gérard Lopez, condamné pour ne pas l’avoir employé correctement, ça me dérange, a dénoncé David Gluzman. Mais cette année, Gérard Lopez se dit qu’il a enfin trouvé une équipe en place qui le décharge, un directeur administratif qui a des références (Arnaud Saint-André, ndlr). J’ai Arnaud de Carli qui a apaisé la guerre entre les ultras. Je ne vous dis pas qu’ils font tout bien. Mais j’essaye d’être dans la tête de Gérard Lopez, le financier. » Mécontents de son refus, les supporters bordelais peuvent au moins se dire que l'homme d'affaires a retrouvé de l'enthousiasme.